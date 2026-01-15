A los 67 años

Murió Rubén Patagonia, una de las voces fundamentales del folclore mapuche en la Argentina

El destacado artista deja un legado cultural invaluable, fusionando música y activismo para visibilizar las luchas de las comunidades indígenas. Su música, cargada de relatos ancestrales y crítica social, sigue resonando como un testimonio vivo de la identidad patagónica y mapuche.