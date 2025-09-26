El sábado, en el Mercado Progreso

Nahuel Briones: de los "Milagros inútiles" a las "rosas en la Luna"

El compositor, productor, instrumentista múltiple y cantante se presentará en solo set, en el marco del festival “100 Primaveras”, con entrada libre. En diálogo con El Litoral, el artista repasó el cierre de la etapa de su disco pospandémico (incluyendo su reversión en vivo), las canciones que adelantan su próximo material, y otras experiencias enriquecedoras.