Teatro santafesino

"Padre Pedro", una obra que invita al público a revisar sus propios prejuicios

Con actuaciones de Mariano Rubiolo y Claudio Paz, la propuesta de José Ignacio Serralunga se estrenará este sábado en Nuevo LOA AGM. Es una historia que analiza las contradicciones humanas y que, según su autor, hoy tiene más vigencia que nunca.