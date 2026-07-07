En estas vacaciones de invierno llegan Paquito y sus Amigos al Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457, Santa Fe), el sábado 11 de julio a las 16. Una propuesta musical-escénica para todas las edades, con un repertorio de canciones originales nuevas y de todos los tiempos, para jugar, cantar y bailar en familia.
Paquito y sus Amigos llegan al Centro Cultural Provincial
Una tarde llena de sorpresas propone el grupo escénico musical santafesino desde las 16. Una propuesta con amigos y la presencia especial de CabezAbajo circo, junto a más invitados.
Mandarina Cantarina (Cintia Amorela Bertolino en voz), el licenciado Tomate Verde (Franco Bongioanni en voz y guitarras), Chispita (Jorge Mockert en batería y coros) y Dr. Rataplaf (Gonzalo Díaz en bajo y coros) invitan sus aventuras en canciones.
Un espectáculo integral lleno de novedades y sorpresas, que combina música en vivo con elementos de clown, improvisación, teatro y humor, para propiciar la interacción y la complicidad con el público.
En esta ocasión especial, Paquito recibe a sus amigos Bastián Ambrosini Bertolino (teclado), Aldana Mestre (visuales), y la presencia especialísima de Nanita y Manteca, de la compañía circense CabezAbajo, con Ana Municoy y Francisco Saz de Larrechea. Una propuesta que se suma al universo musical del grupo para vivir una tarde inolvidable, donde la música, el circo y la imaginación se encuentran.
Los Amigales
Mandarina Cantarina es especialista en rastreo de mascotas, tiene cinco gatas y un colibrí que le proporciona informaciones. Tomate Verde sabe muchas cosas de ciencia y las que no, las inventa. Hay veces que se olvida que es licenciado y se pone a bailar descontroladamente. A Chispita le gusta tocar la batería hasta sacarle chispas. En sus ratos libres mastica chasquibúm a orillas del río Ubajay.
Y el Dr. Rataplaf hace muchos años aprendió a hacer magia con los palillos de su batería y la convirtió en bajo. Desde entonces se desempeña como mago y alquimista oficial del grupo.
Estos personajes son los amigos del loro Paquito. Juntos vienen desplegando aventuras desde el año 2011 en Santa Fe y toda la región. Sus integrantes tienen una vasta trayectoria en el ámbito musical y teatral como intérpretes y también como docentes.
“Paquito y sus viajes por la tierra y la luna” (2014), “Aventuras en Canciones Vol. 1” (2023) y “Aventuras en Canciones Vol. 2” (2025) son sus tres producciones discográficas. Actualmente, se encuentran trabajando en nuevas canciones para compartir.
CabezAbajo
Con sus valijas cargadas de juego y pequeñas maravillas. Nanita (Ana Municoy) abre las puertas al disparate con sus ocurrencias y su universo de chizitos, globos y burbujas gigantes.
Mientras tanto, Manteca (Francisco Saz de Larrechea), entre objetos que vuelan, malabares y equilibrios, nos invita a volver a mirar con asombro un espectáculo lleno de juego, humor y sorpresas para toda la familia.
El sábado 11 de julio, desde las 16 se reúnen para compartir escenario, armar comunidad y hacer del circo y la música una excusa para encontrarse. Las anticipadas tienen un valor de $ 10.000, y hay una Promo Familia de 4 x $ 30.000; pueden conseguirse en www.etickets.com.ar.