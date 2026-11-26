A finales de noviembre de 1972 se produjo un hecho curioso en la ciudad de Santa Fe. En adhesión al Año Internacional del Libro, se presentó en el Colegio Nacional una adaptación en verso de "Platero y yo", de Juan Ramón Jiménez, realizada por Robger (Roberto Germán Beguelín).
Platero, el "burrito de algodón" y el poeta que lo hizo verso en Santa Fe
En noviembre de 1972, en el Colegio Nacional, Roberto Germán Beguelín (Robger) presentó su adaptación en verso de "Platero y yo", en adhesión al Año Internacional del Libro. Según José Rafael López Rosas, Juan Ramón Jiménez conoció algunos de sus versos durante su visita a Santa Fe, en 1948, cuando dictó una conferencia en el Teatro Municipal.
Es posible que a las nuevas generaciones no les suene tanto, pero para los que ya peinan alguna que otra cana la lectura de este libro fue casi una postal de infancia. Es difícil olvidar la recreación poética que propone Jiménez de la vida del burrito Platero, su amigo de la niñez y la primera juventud.
Vale la pena evocar su mítico inicio: "Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro".
Desde el punto de vista literario, es una obra de estructura fragmentaria, organizada en 138 capítulos breves y autónomos, que pertenece al género de la prosa poética. No es una novela tradicional, porque carece de una trama lineal y de un conflicto central, es una sucesión de "estampas".
Reencuentro necesario
Dicho esto, cabe apuntar que la actividad de noviembre de 1972 estuvo a cargo de José Rafael López Rosas, quien destacó la iniciativa del Colegio al organizar el acto en adhesión al Año citado y en homenaje a Jiménez, a quien llamó "una de las voces más puras del habla castellana".
Expresó también su complacencia por una reunión que veía como el "reencuentro del hombre con su espíritu, en “un momento mundial de materia y violencia". Y recordó la temática de "Platero y yo" diciendo que no sólo era la historia de Juan Ramón en su niñez, sino que "alegría y pena eran gemelas como las orejas del burrito, que había sido recreado por el ingenio y la sensibilidad de Robger".
López Rosas también señaló que la famosa obra "necesitaba ser llevada al verso, recreada y adaptada con la espontaneidad y la fidelidad con que lo había hecho el autor santafesino, algunos de cuyos versos conoció el poeta hispano cuando estuvo en Santa Fe".
Conferencia histórica
Tal visita se remonta al 26 de agosto de 1948, cuando Jiménez dictó, en el Teatro Municipal, la conferencia titulada "Poesía abierta y poesía cerrada". Fue en el contexto de una gira literaria que el poeta andaluz emprendió por Argentina y Uruguay junto a su esposa, Zenobia Camprubí.
"Duende y ángel son los huéspedes interiores del poeta auténtico. 'Duende' es secreto; 'ángel', gracia. No es eso que suele llamarse gracia un chiste, por ejemplo, ni tampoco eso que dice la gente que es 'la gracia de dios', sino la gracia humana que se compara ella misma como gracia que es, con la gracia de dios", dijo en un tramo de aquella conferencia.
"Los escritores poéticos sin ángel ni duende, pueden y suelen ser muy bien apalabrados; pueden escribir muchas maravillas, pero son tan poco contagiosos como una columna salomónica. El virtuosismo lo tiene quien no sabe de este ángel y este duende, habitantes del instinto que sospechan del ingenio. Es como en el amor", resaltó en otro momento.
El poeta había llegado precedido por una extensa nota de El Litoral, publicada el 25 de agosto de 1948. "Es justo decir que es uno de los más delicados, sencillos y espirituales de que haya memoria. Aún en tierra tan pródiga de poetas como España, pocos lo han sido cuyo lirismo sea tan entrañable y genuino como el del cantor onubense", afirmó el diario.
"Hasta en la época de sus borradores silvestres, es decir, antes de que apareciesen sus 'Elegías', Jiménez era 'altísimo poeta' a quien se consideró uno de los jefes o caudillos más importantes de la nueva lírica. Pero quizás no fuera ni haya sido nunca ésta la aspiración suprema de su alma, bastante enemiga de distinciones, titulillos y jefaturas", agregó.
"Jiménez interpreta a cada paso el paisaje solitario, sea éste valle, jardín, claustro o mar abierto y desolado por el que las olas van y vienen como los pensamientos en el cerebro. Pero su interpretación se caracteriza por hallarse penetrada de espíritu", apuntó seguidamente.
"Amor y poesía cada día"
Volviendo a 1972, tras las palabras de López Rosas habló el poeta Roberto Germán Beguelín, quien recitó distintos poemas de los que es autor. Y se refirió a la vida y la obra de Jiménez, evocando la leyenda que ocupaba un lugar destacado en la casa del escritor: "amor y poesía cada día".
"Rogber" Beguelin fue un escritor y poeta santafesino, conocido por haber sido uno de los integrantes originarios de Espadalirio, grupo literario surgido en Santa Fe a mediados del siglo XX, entre cuyos integrantes figuraron Miguel Brascó, Fernando Birri y Gastón Gori.
Se definió como "aprendiz de fabulista" y revivió sus viejas y nuevas composiciones, que fue ilustrando con figuras que sacó de bolsos y valijas "entre el aplauso y el regocijo del auditorio".
Finalmente, en un cruce de disciplinas, el artista plástico santafesino José García Bañón donó al aula Juan Ramón Jiménez del Colegio Nacional un óleo del poeta. La noche del Año Internacional del Libro cerró así con una imagen, el rostro de Jiménez mirando, desde la pared, el lugar donde su entrañable "Platero" volvía a sonar en verso.