Robger y su versión de la famosa obra

Platero, el "burrito de algodón" y el poeta que lo hizo verso en Santa Fe

En noviembre de 1972, en el Colegio Nacional, Roberto Germán Beguelín (Robger) presentó su adaptación en verso de "Platero y yo", en adhesión al Año Internacional del Libro. Según José Rafael López Rosas, Juan Ramón Jiménez conoció algunos de sus versos durante su visita a Santa Fe, en 1948, cuando dictó una conferencia en el Teatro Municipal.