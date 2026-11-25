La plataforma de streaming Disney+ anunció que está desarrollando una serie secuela inspirada en la película adolescente "Aquamarine", protagonizada anteriormente por Sara Paxton, Emma Roberts, JoJo y Jake McDorman, que fue furor en la década de los 2000.
Regresa un clásico adolescente de los 2000: Disney desarrolla una serie basada en "Aquamarine"
A través de sus canales oficiales, la compañía presentó un breve avance audiovisual con el título del proyecto. El elenco contará nuevamente con figuras de la cinta original y abordará conflictos vinculados a la identidad y los lazos familiares.
A través de medios internacionales y de la cuenta oficial de Disney Channel, la plataforma autorizó una temporada completa de "Aquamarine: The Series", con el regreso de Emma Roberts y Jake McDorman a sus papeles originales.
Esta tarde, Disney difundió el primer adelanto de la producción: un video de una playa con el nombre de la serie en el centro.
Según trascendió, la creadora de "The Bold Type", Sarah Watson, estará a cargo del guion y de la producción ejecutiva, mientras que la directora del film original, Elizabeth Allen Rosenbaum, regresará para dirigir el episodio piloto y participar como productora ejecutiva.
¿De qué tratará la serie?
De acuerdo con la primera información difundida, la historia estará centrada en Coral, una adolescente que se muda a un pueblo costero y comienza a sentir dudas sobre su madre. Mientras la busca, descubre que es mitad sirena y que tiene poderes mágicos.
Resulta que Coral es hija de Raymond y Aquamarine. En esta serie, su padre Raymond —interpretado nuevamente por Jake McDorman— intenta acompañarla mientras enfrenta su independencia. La trama también recorrerá la identidad, la adolescencia, los vínculos familiares y los secretos que permanecen ocultos bajo el mar.