Televisión y plataformas

Regresa un clásico adolescente de los 2000: Disney desarrolla una serie basada en "Aquamarine"

A través de sus canales oficiales, la compañía presentó un breve avance audiovisual con el título del proyecto. El elenco contará nuevamente con figuras de la cinta original y abordará conflictos vinculados a la identidad y los lazos familiares.