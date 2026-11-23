La historia de Kevin McCallister tendrá una nueva continuación con el regreso de Macaulay Culkin, el actor que convirtió al personaje en uno de los protagonistas más recordados del cine navideño. A más de tres décadas del estreno de la primera película, el proyecto busca recuperar el espíritu de la historia original con una trama que tendrá como eje a un Kevin adulto.
Así será la nueva película de "Mi pobre angelito" con Macaulay Culkin como protagonista
La historia dará un salto temporal y mostrará al recordado personaje convertido en padre, mientras deberá enfrentarse a las ingeniosas trampas que prepara su propio hijo. La producción ya está en desarrollo y podría estrenarse a fines de 2028.
La nueva producción se encuentra en una etapa inicial de desarrollo bajo el sello de 20th Century Studios, perteneciente a Disney. Aunque todavía no hay detalles definitivos sobre el elenco ni una fecha confirmada para el comienzo del rodaje, la participación del protagonista original despertó expectativas entre los seguidores de la franquicia.
La iniciativa nació de una propuesta que el propio Culkin presentó meses atrás ante David Greenbaum, presidente de Disney Motion Pictures. El actor llevaba tiempo interesado en impulsar una nueva versión de la historia y finalmente logró que el estudio avanzara con el proyecto.
El guion
Para desarrollar esta nueva aventura, Disney convocó a Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes trabajan en el libreto junto con Macaulay Culkin. Ambos participan a través de su productora Point Grey, responsable de llevar adelante distintas producciones cinematográficas.
La incorporación de los guionistas representa una de las principales novedades del proyecto, que pretende recuperar elementos de la película original y trasladarlos a una etapa completamente diferente de la vida de su protagonista.
Por ahora, el estudio mantiene bajo reserva otros detalles de la producción y no comunicó qué actores podrían acompañar a Culkin en esta nueva historia.
De qué tratará la nueva historia
La trama tendrá como protagonista a un Kevin McCallister adulto que ahora deberá afrontar los desafíos de la paternidad. Según los primeros detalles que trascendieron, el personaje será un padre viudo o divorciado, con una intensa actividad laboral y poco tiempo disponible para su familia.
En ese contexto, su propio hijo ocupará el lugar que Kevin tuvo en la película de 1990: diseñará una serie de trampas y estrategias para impedir que su padre pueda ingresar a la vivienda.
De esta manera, la nueva entrega recuperará uno de los recursos más característicos de la franquicia, aunque invertirá los roles de la historia original. Esta vez, el adulto será quien deba enfrentarse a las ingeniosas ocurrencias de un niño decidido a defender su casa.
La ausencia de Catherine O'Hara
El regreso de Culkin también estará atravesado por la ausencia de Catherine O'Hara, la actriz que interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin en las primeras películas. Su fallecimiento marca un cambio significativo para la continuidad de la historia y convierte a esta producción en una nueva etapa para la franquicia.
La relación entre ambos personajes fue uno de los elementos centrales de la película original, por lo que la ausencia de O'Hara representa un aspecto especialmente sensible para los seguidores de la saga.
Mientras tanto, Disney todavía no confirmó quiénes integrarán el reparto ni cuándo comenzarán las filmaciones. La participación de Rogen y Goldberg en el desarrollo del guion también dependerá de que finalicen otro proyecto en el que están trabajando.
Si se cumplen las previsiones que trascendieron hasta el momento, la nueva película de "Mi pobre angelito" podría llegar a los cines hacia fines de 2028.