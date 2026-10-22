La preventa de entradas para los conciertos que U2 brindará en el Estadio Monumental en marzo de 2027 generó una demanda histórica que superó largamente todas las expectativas, registrando más de un millón de fanáticos en la fila virtual y agotando los cupos iniciales en cuestión de horas.
U2 agotó dos River y desató la locura: más de un millón de personas hicieron fila virtual
La histórica respuesta del público ratificó la vigencia del grupo irlandés en el país, en el marco del inicio de los festejos por sus cincuenta años de carrera.
El regreso más esperado a la Argentina
La expectativa por el retorno de U2 a la Argentina se transformó en un fenómeno de convocatoria sin precedentes. La mítica banda irlandesa liderada por Bono, junto a The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., volverá a encontrarse con el público local en el marco de su gira internacional The Greatest Show on Earth World Tour, con la cual celebrarán medio siglo de trayectoria artística.
Los recitales están programados para el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio Monumental de River Plate, bajo la producción de DF Entertainment. El fervor del público se tradujo en una masiva concurrencia digital que colapsó los sistemas de venta.
Una fila virtual récord y localidades agotadas
Durante la preventa exclusiva destinada a clientes de una entidad bancaria, la demanda fue tan arrolladora que el cupo disponible se evaporó en menos de dos horas. Los reportes oficiales indicaron que más de un millón de personas hicieron fila virtual para conseguir un ticket, una cifra monumental que refleja la vigencia inalterable del grupo en el país a casi una década de su última visita en 2017.
Analistas del sector musical calcularon que, para satisfacer la demanda real manifestada en el sistema, habrían sido necesarias aproximadamente quince funciones consecutivas en el coloso de Núñez, superando ampliamente hitos históricos previos en el recinto. Las ubicaciones dispuestas por la producción oscilaron en una amplia escala de precios —sin contar los cargos por servicio—, partiendo desde los $120.000 para las localidades generales altas hasta los $500.000 para el sector PIT y Golden Circle, además de opciones preferenciales y paquetes especiales como la zona VIP.
Música nueva y medio siglo de historia
Este esperado retorno al país no solo servirá para repasar los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones, sino también para presentar oficialmente el nuevo material discográfico de la banda. El tramo sudamericano de la gira coincide con el lanzamiento de Carnaval de Luz, el décimo sexto álbum de estudio del grupo y su primer trabajo con canciones completamente inéditas desde la salida de Songs of Experience en 2017.
Con una puesta en escena diseñada para grandes estadios y la promesa de un recorrido emocional por cinco décadas de música, U2 ratifica que su vínculo con los seguidores argentinos se mantiene tan sólido como el primer día.
Con dos estadios colmados en tiempo récord y multitudes agolpadas en el entorno digital, U2 pisa firme hacia uno de los hitos culturales y musicales más trascendentes de 2027, dejando en claro que su legado transgeneracional sigue más vivo que nunca en suelo argentino.