Día récord en Argentina: 382 muertes y 8.713 casos de Covid-19

Le quedan diez meses de contrato en Santa Fe

Cuenta que ya se lo avisó a Mario Leito, el presidente del "Decano" y jugó fuerte: "Me voy a retirar allá, así me tenga que pagar solo". Dice que la política siempre está presente en su vida y que empezó a hacer el curso de entrenador, porque a futuro no descarta nada.