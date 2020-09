ESI: Ya hubo dictámenes en dos comisiones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son las de Educación y de Presupuesto y Hacienda; resta Asuntos Constitucionales. Mayoraz cuestionó lo desordenado y sesgado del debate.

Sin sesión, no obstante, en la semana la Cámara de Diputados tuvo las reuniones de varias comisiones, entre ellas la de Presupuesto y Hacienda que dictaminó dos temas que llegarían al recinto en las próximas semanas: las que tienen que ver con la Educación Sexual Integral (ESI) y la que declara de interés público el Servicio de Conectividad Educativa. Ambos proyectos habían sido discutidos y girados por la Comisión de Educación y solo queda el paso por Asuntos Constitucionales antes de llegar al recinto. El Servicio de Conectividad Educativa es autoría de Alejandro Boscarol (Juntos por el Cambio) y apunta a garantizar por parte del Estado de la provisión de conexión a internet, infraestructura, equipamiento, soporte técnico y recursos asociados a todo el sistema educacional. En las dos comisiones hubo dictámenes de mayoría con firmas de todo el arco político.

En cambio, sobre ESI no hay consenso y se espera un fuerte debate en el recinto. El jefe de la bancada de Somos Vida y Familia, Nicolás Mayoraz, cuestionó "el tratamiento sesgado y desordenado" que hubo en la Comisión de Educación. Mayoraz aseguró a El Litoral que hizo el planteo en la última reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria y sus pares cuestionaron la actitud del integrante de su bloque, Juan Domingo Argañaraz, de viralizar correos y teléfonos de sus pares para que opositores a la ley ESI hagan llegar sus quejas. El legislador rafaelino negó haber difundido esos contactos, según señala Mayoraz quien aclaró que los correos deben ser públicos "porque somos representantes del pueblo".

En el tema ESI, son cinco los proyectos que formaron parte de la discusión siendo el de cabecera el firmado por varios integrantes de la bancada del Frente Progresista encabezados por la socialista Gisel Mahmud el cual establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional 26150. El segundo ingresado tiene legisladores de varios bloques con la primera firma de Agustina Donnet (Igualdad). Le siguen los del bloque Somos Vida (Betina Florito y Amalia Granata): Leandro Busatto (PJ) y del bloque Somos Vida y Familia con la firma de los cuatro integrantes que además de Mayoraz y Argañaráz integran Natala Armas Bellavi y Walter Ghione.

Mayoraz cuestionó la desprolijidad en las reuniones virtuales realizadas sobre la temática y entiende que los que tanto especialistas como estudiantes que adhieren al proyecto de minoría vieron recortadas sus ponencias e incluso no se respetaron los tiempos fijados. "Voy a hacer llegar una crítica por escrito a la presidenta de la Comisión, Claudia Balagué" le dijo a este diario. "Es un tema muy sensible a la gente, que genera rispideces. Entendemos que faltó participación y esperemos que no ocurra lo propio en Asuntos Constitucionales".

El legislador anticipó que habrá notas de entidades y grupos ligados tanto a la Iglesia Católica como de otros sectores religiosos para intervenir y opinar ante Constitucionales. Ayer, en Presupuesto prácticamente sin debate los dictámenes de mayoría y minoría fueron girados a la última comisión.

En Educación, el dictamen de mayoría lleva las firmas de las socialistas Balagué y Erica Heynes, de Lucila De Ponti (PJ), Silvana Di Stéfano (UCR), Donnet (Igualdad), Mónica Peralta (Gen), Boscarol (Juntos por el Cambio) y Marcelo González (UCR). En tanto, el de minoría lleva la sola firma de Argañaraz.

"Buscamos jerarquizar las tareas efectivas de agentes públicos vinculados a los fines esenciales que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, tanto en materia de, Salud, Educación y Seguridad", explicó el diputado y Presidente del Interbloque Juntos por el Cambio, Julián Galdeano, al referirse al proyecto de Ley para la creación de la figura del Servidor Público. La iniciativa apunta a reconocer, mediante un suplemento salarial no remunerativo de hasta el 15%, a aquellos empleados públicos que brinden servicios efectivos y directos, abarcando a médicos y enfermeros al cuidado de pacientes en los diversos efectores de salud, maestros en las aulas, en el caso de Educación y policías y agentes de seguridad realizando tareas de calle, como patrullajes y persiguiendo el delito.

"Es importante explicar que el proyecto de Ley no va en demérito de aquellos quienes efectúan tareas o labores administrativas, sino que es un reconocimiento especial para quienes están cara a cara con los desafíos de brindar educación, salud y seguridad a toda la comunidad", señaló Galdeano.

Añadió que al igual que sucede en otros países, el reconocimiento de la figura del Servidor Público, con su distinción salarial por el cumplimiento de estas tareas esenciales, seguramente coadyuvará a una mejor prestación de estos servicios a cargo del Estado, brindando a la ciudadanía un servicio público de mayor calidad y eficiencia.

"Hace pocos días, el propio Ministro de Seguridad manifestó con preocupación que el 46% de la policía no realiza tareas de calle o de patrullaje, contrastando con los que tienen funciones administrativas. Esos números también se replican en los Ministerios de Salud y Educación, y es justamente por esto que intentamos reconocer, con un aporte extra, a quienes están más en contacto con la población, atendiendo sus urgencias", indicó.

Según el presupuesto de la provincia, el año 2020 supone más de 22.000 agentes en el Ministerio de Salud prestando servicio, casi 26.000 en Seguridad, y 69.000 en Educación.

Debido a la noticia que el pasado 05/09/2020 publicara el diario El Litoral, que fuera firmada por el periodista Mario Cáffaro bajo el título "COVID: más legisladores y empleados aislados", donde se informara que la diputada Lionella Cattalini, integrante de la Comisión de Acuerdos, es la tercer diputada contagiada del virus COVID-19 y, erróneamente, expresara que había participado de una reunión de Comisión de Acuerdos del martes anterior en la ciudad de Rosario, cuando debía encontrarse aislada debido a su participación en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, tildando su accionar como imprudente, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa comunica que ninguno de los legisladores que asistieron a la reunión de Comisión de Acuerdos sabían que debían aislarse por ser contacto estrecho con un caso de COVID-19 positivo, quienes al tomar conocimiento se aislaran voluntaria y preventivamente de manera inmediata. Es decir, que la diputada Cattalini, desconocía ser contacto estrecho con un caso de COVID-19 positivo y, por supuesto, desconocía su contagio al momento de la reunión mencionada.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, con el objetivo de aumentar las exportaciones santafesinas a Brasil.

Durante la videoconferencia, de la que también participaron los funcionarios de Cancillería Pablo Sívori y Fernando Asencio, Scioli y Perotti pusieron en relevancia el rol de los productos santafesinos en Brasil, que representan el 11% de las exportaciones a ese país. Perotti manifestó su interés en el gasoducto que buscará llevar gas desde Vaca Muerta a la ciudad brasileña de Porto Alegre, y que pasará por territorio santafesino. Además, se abordaron temas en los que Santa Fe viene trabajando en conjunto con estados brasileños, como la seguridad (con Santa Caterina) y asuntos de género.

Del encuentro participaron también funcionarios de Cancillería, de siete de los consulados argentinos en Brasil y miembros del gabinete de la provincia de Santa Fe; además del equipo diplomático de la embajada argentina en Brasil.