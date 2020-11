https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El enganche al que el Vasco puso de "5" Leonel Bucca, el pibe que va por el mismo camino de Mauricio Martínez De jugar suelto y como armador de juego, pasó a ser un "5" de contención, tal cual pasó con el santotomesino. Hasta en la altura se parecen. Llegó de San Lorenzo de Esperanza, el mismo club de Mariano Gómez, otro lungo que hoy está en España.

Parece que la vinculación de Unión con San Lorenzo de Esperanza se está haciendo ya una costumbre. Primero fue Mariano Gómez, que si bien no tuvo una participación activa en el equipo principal, se hizo más famoso por esa venta que realizó Unión al Atlético de Madrid B, previo paso por Ibiza, que ya le dejó un ingreso de 300.000 euros por el 60 por ciento, con la posibilidad cierta de incrementarlo considerablemente cuando se decida la compra del 40 por ciento restante. Y el domingo, apareció un tal Leonel Bucca, un lungo de 1,90 metros que también viene del "Santo" esperancino y que fue nota en Café con Fútbol, el programa deportivo de Cable y Diario.

-¡Qué semanita, Leonel...!

-Uff... Una semana con mucha felicidad, firmé el primer contrato, debuté... La verdad es que estuve un poco nervioso antes del partido pero una vez que sonó el silbato lo disfruté mucho.

-Te vimos como un volante defensivo. ¿Es tu posición?

-Jugué de 5 tapón, pero durante mucho tiempo lo hice de doble cinco con otro al lado con marca y también de enganche. Mi alegría fue mayor, no sólo por el debut en sí, sino porque pudimos estar a la altura de un equipo de Primera, disfrutando la oportunidad y desafiando al mucho tiempo sin jugar que traíamos. Si no fuera por el arquero nos llevábamos los tres puntos.

-¿Cuándo llegaste a Unión?

-En 2016, con edad de quinta. Estuve medio año en esa categoría y enseguida subí a reserva. Y ahora, tres años y medio después de mi llegada, tengo esta oportunidad.

-Habiendo jugado de enganche, ¿quién te vio con aptitudes de "5"?

-Esta posición la incorporé ahora, en la pandemia. No era "5" tapón, no agarraba marca, pero lo entrenamos mucho en el club y creo que me salió bien. Lo que me dijo el Vasco fue que agarre más el inicio de la jugada, por eso me metía entre los centrales para arrancar. Eso me permite tener más fútbol por el medio y por abajo.

-Nardoni ha jugado de "5". ¿Cómo debían ser los movimientos de los dos?

-Yo más retrasado, casi entre medio de los centrales, con Nardoni por derecha y Zenón por izquierda. Así fue de la manera en que arrancamos. Nardoni puede hacerla a esa función que yo desempeñé el domingo.

-¿Te favorece?

-Creo que sí... Es cierto que tenés que marcar y correr mucho, que es algo que incorporé como ya te dije, pero tenés la pelota en los pies, podés marcar la jugada, hacer el desmarque y eso me gusta, lo hago con gusto.

-Vos sabés que muchas veces los debuts se dan de a uno o de a dos. Acá fue medio masivo, porque jugaron algunos que nunca habían jugado y otros que habían jugado muy poco...

-Lamentablemente es feo para mucha gente, pero a pibes como nosotros nos favorece que no haya descensos. Al no haber descenso, se puede apostar un poco más por los pibes, no pasaba que cinco o seis pibes debuten en menos de tres días. Estamos muy contentos con el técnico, los dirigentes y el plantel, por cómo nos recibieron cuando pasamos a integrar el plantel profesional.

-¿Quién te moldeó?

-Le debo mucho a Eduardo Magnín, fue alguien que a pesar de que no llegábamos al objetivo nos hizo trabajar mucho en la parte mental y fue fundamental para dar el pasito adelante en lo profesional. El era muy profesional y eso fue lo que nos inculcó.

-Volviendo a eso de que eras enganche y ahora pasaste a jugar de "5", es una situación similar a la que se da, salvando las distancias, con Leandro Paredes. En Boca era enganche y hoy es el "5" de la selección...

-Tal cual. Lo mismo con Mauricio Martínez, siempre me lo dan de ejemplo. Me dicen que él jugaba más arriba, después de "5" y ahora está jugando de central en Racing. Con tal de jugar hay que adaptarse.

-O Battión, que era "9" y terminó de "5" cuando pasó a Primera...

-Me llegó un mensaje por instagram y me ponían que los hacía acordar a él...

-Hablabas de los nervios del domingo. ¿Desaparecieron enseguida?

-Sí, claro. Es aguerrido Arsenal, pero los referentes nos apoyaron y el técnico nos dio mucha confianza, se hizo fácil debutar así. Esto recién arranca, es algo muy lindo, que esperé todo este tiempo, los entrenamientos son fuertes y hay que dar cada día un poquito más.

-¿Es revertible el duelo con Emelec?

-Se puede dar vuelta, hay que ser inteligente, no volverse locos, tenemos 90 minutos. Acá hicimos un buen partido, quizás nos faltó organizar un poco más los ataques. Si mejoramos un poquito la definición podemos traernos los tres puntos.