https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 12:15

11:59

La Legislatura santafesina aceptará el veto parcial impuesto por el gobernador Omar Perotti a la ley de paridad de género, proponiendo que se aplique también a la fórmula de gobernador y vice. Con ello, la norma regirá para las elecciones del año próximo.

La Legislatura acepta el veto de Perotti En 2021 regirá la ley de paridad electoral La Legislatura santafesina aceptará el veto parcial impuesto por el gobernador Omar Perotti a la ley de paridad de género, proponiendo que se aplique también a la fórmula de gobernador y vice. Con ello, la norma regirá para las elecciones del año próximo. La Legislatura santafesina aceptará el veto parcial impuesto por el gobernador Omar Perotti a la ley de paridad de género, proponiendo que se aplique también a la fórmula de gobernador y vice. Con ello, la norma regirá para las elecciones del año próximo.

Así lo adelantaron en conferencia de prensa diputados y senadores del Frente Progresista, y añadieron además que el primer mandatario provincial aplique también ese criterio a la composición del gabinete, habida cuenta de los cambios que se preanunciaron para este fin de año.





“Hemos hecho un gran esfuerzo todos para tener paridad de género en la provincia de Santa Fe. Hemos trabajado muchísimo desde las dos cámaras, con los otros bloques, para que podamos tener esta ley. El Ejecutivo ha violentado lo que eran acuerdos legislativos muy amplios. No obstante, como estamos convencidos de que hay que seguir avanzando, desde los bloques de diputados y senadores vamos a aceptar el veto parcial que ha realizado el Poder Ejecutivo, para que la paridad alcance también a la fórmula de gobernador y vice. Pero con la idea de que no queremos que la mujer solamente acompañe; nosotros aspiramos a que en algún momento en la provincia de Santa Fe una mujer gobierne, y no tenemos dudas de que con mayor participación ésto se va a lograr”, resumió el senador Felipe Michlig.



En ese sentido, formuló un reconocimiento a su par justicialista Rubén Pirola, impulsor de la iniciativa en la cámara alta, pero destacó que “sin la militancia y el trabajo permanente de muchas mujeres, no sólo desde el ámbito legislativo, ésto no se hubiese logrado”.





“Hoy están los votos para aceptar el veto y que la paridad de género se aplique y alcance también a la fórmula de gobernador y vice. Solamente quedarían las intendencias, porque el cargo es uninominal, pero en las demás categorías van a tener paridad de género”, completó el legislador.

Tenés que leer





En tanto, la diputada Leonela Catalini destacó que “éste es un año histórico, estamos dando un gran paso, una conquista de todas las mujeres del espacio político, pero también de las mujeres de a pie, que todos los días luchan y reman para conseguir el lugar que realmente merecen”.



En tal sentido, recordó que “el Frente Progresista es autor desde la época del gobernador Lifschitz de varios proyectos que incluian la fórmula de gobernador y vice, así que vamos a aceptar esta modificación”, aunque también se añadirá un proyecto para la creación de un Observatorio de Democracia Paritaria, que controle su efectivo cumplimiento.



La legisladora también instó al gobernador a que “empiece a completar el gabinete con mujeres. Dijo que va a haber cambios este fin de año: ojalá que por primera vez haya una ministra de Gobierno”.





A su turno, Silvana Distéfano resaltó el proceso de diálogo llevado adelante por la Mesa de Paridad, con organizaciones y referentes y con legisladores de ambas camaras; y Mónica Peralta consideró que la norma es “una plataforma fundamental para los derechos de todas las mujeres de la provincia” y su participación en los procesos de decisión.