Alberto Fernández le aceptó la renuncia a Marcela Losardo

El decreto que oficializa su salida será publicado en el Boletín Oficial. Hasta que Martín Soria pueda asumir en su lugar, la cartera quedará a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena

El presidente Alberto Fernández firmó este miércoles la aceptación de la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de la Nación, en un decreto de tres artículos que será publicado esta medianoche en el Boletín Oficial. “Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”, dice el texto.

La funcionaria, amiga personal del presidente Alberto Fernández, socia en su estudio jurídico y colaboradora durante más de 35 años, continuará formando parte de la gestión como embajadora argentina ante la Unesco.

Su reemplazante será el diputado Martín Soria quien mostró durante el último tiempo un fuerte alineamiento político con el kirchnerismo respecto a la necesidad de una reforma judicial. Su designación fue interpretada como la antesala a un período de mayor confrontación con el Poder Judicial.

No obstante, hasta que Soria pueda asumir su cargo, la cartera quedará a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El diputado rionegrino todavía debe esperar a que la Cámara baja acepte su renuncia y a que su designación sea publicada en el Boletín Oficial.

La salida de Losardo había sido adelantada por el propio Alberto Fernández hace más de 10 días en una entrevista. “Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Ella no viene de la política y está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella ni lo conoce a Stornelli, no tiene el teléfono. Y verse envuelta en eso a alguien que no viene de la política es desgastante”, había revelado Fernández.