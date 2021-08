Agustín Rossi: "Santa Fe necesita tener voces fuertes en el Congreso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 19:34

Con Rodenas se proponen como puente entre las necesidades de los sectores productivos de la provincia y el plan nacional. Posturas sobre exportaciones de carnes e hidrovía.

Con Rodenas se proponen como puente entre las necesidades de los sectores productivos de la provincia y el plan nacional. Posturas sobre exportaciones de carnes e hidrovía.

Agustín Rossi, precandidato a senador nacional por 'La Santa Fe que Queremos' del Frente de Todos, expuso ante El Litoral las razones y los ejes de campaña de la lista que comparte con la vicegobernadora Alejandra Rodenas y que en la boleta de diputados lleva en primeros lugares a Eduardo Toniolli, María Luz Rioja, Oscar Martínez y Patricia Mounier.

La charla soslaya su salida del gabinete nacional donde fue ministro de Defensa y el quiebre de su relación con Omar Perotti, alianza que había permitido al justicialismo volver a la Casa Gris tras doce años de gobiernos del Frente Progresista.

#Rosario| En el Parque del Monumento Nacional a la Bandera presentamos oficialmente nuestra lista y las propuestas para #LaSantaFeQueQueremos en el #FrenteDeTodos. ☀️



Compartimos nuestras palabras

🔗https://t.co/9CGzZCdNvu#LaVidaQueQueremos pic.twitter.com/JIyg5Pzw5i — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) August 2, 2021

- Usted cuestiona que Perotti quiere provincializar la campaña cuando el debate es nacional. ¿Qué le propone a los santafesinos?

- Con Alejandra (Rodenas), el Movimiento Evita, el Frente Renovador y expresiones gremiales queremos ser un puente , un puente entre las singularidades que tiene la provincia de Santa Fe y el proyecto nacional que encabezan Alberto y Cristina. Un puente de doble vía, pero que permita esta articulación con la realidad tan diversa y tan rica que tiene la provincia de Santa Fe. Una provincia que tiene sectores industriales fuertes, regiones industriales fuertes (Villa Constitución, San Lorenzo, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto); un sector agropecuario de los más dinámicos que hay en la Argentina con unidades de producción de hectáreas medianas y bajas lo cual significa multiplicidad de productores dueños de su propia tierra; agroindustria emblemática no solamente en Argentina sino en el conjunto de América Latina que usa tecnología de punta ampliamente reconocida; una clase media fuerte con universidades históricas como la del Litoral, más nuevas como la de Rosario, más las Tecnológicas, universidades privadas. Uno de mis proyectos es instalar dos nuevas universidades nacionales: Reconquista y Venado Tuerto.

Tenemos en la misma provincia geografías y economías distintas: el norte desde San Justo hacia abajo es una región integrada a la Pampa Húmeda, a la región Centro, pero desde allí hacia arriba es el NEO y el NEA. Se lo dije alguna vez al gobernador, tiene que participar tanto de las reuniones de la Región Centro como de las reuniones del Norte Grande. Los departamentos San Cristóbal, Garay, San Javier, 9 de Julio, Vera y General Obligado tienen más que ver con el Norte Grande, tienen la problemática del NEA y del NOA más que de la Pampa Húmeda. Todo esto hay que tratar de representarlo en el Senado y en la Cámara de Diputados por eso esta idea de puente, de articulación.

- Parece que Nación no entiende estas riquezas que tiene Santa Fe. En los últimos tiempos hubo muchas decisiones políticas de Nación con impacto en Santa Fe como biocombustibles, cepo a la carne, hidrovía

- Sin dudas. Hay que gestionar y hay que decir las cosas como son. Está claro que tenemos una industria frigorífica importante con más de diez mil trabajadores. Fíjese que General Motors tiene entre 2.000 y 2.500 trabajadores. Nuestra industria frigorífica son casi cuatro General Motors. Hay que trabajar para que cuanto antes se reabra ciento por ciento las exportaciones de carne. Lo vengo haciendo y siendo senador lo haré con mayor énfasis. Hay que trabajar, acercar propuestas, las he hecho y las voy a seguir haciendo. El presidente conoce mi opinión sobre este tema.

- El tema hidrovía está indefinido y en Santa Fe tiene impacto

- Hay una propuesta clara del gobierno nacional que es una licitación corta y una administración transitoria por parte de la Administración General de Puertos, sociedad del Estado que va a tener posibilidades de contratar, licitar o hacer contrataciones directas con empresas que garanticen el dragado y balizamiento y este año se preparará el pliego de licitación para que participen lo que estén interesados en participar.

En el haber, la hidrovía lo que significó para Santa Fe y, especialmente a Rosario que se convirtió en puerto oceánico, y ha permitido que una cantidad de terminales portuarias y de cerealeras y oleagionosas se instalaron desde Arroyo Seco hasta Timbúes generado empleo y un abaratamiento notable de los costos. Fue un proyecto impulsado por las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario. Defiendo y reivindico lo hecho y habría que agregarle dos cosas que en el momento de la concesión -década del 90- no estaban presentes. Mayor nivel de control y el impacto medio ambiental, problemática que no la teníamos tan presentes 30 años atrás . Las dos estarán presentes en el pliego de licitación que armará el gobierno.

- Usted cree que se va a licitar porque hay sectores del gobierno que hablan de estatizar

- Yo no insisto en que se va a licitar, es lo que anunció el gobierno. No es un acto de voluntad mía, es lo que anunció el gobierno. Habrá que ver cómo quiere participar cada una de las siete provincias ribereñas.

- ¿Por qué quiere ser senador?

- Para defender Santa Fe, defender las problemáticas, las aspiraciones de los santafesinos. Santa Fe es una provincia que merece tener voces fuertes en el Senado. Voces que vayan a decir esta es la problemática y queremos que esta problemática se tenga en cuenta a la hora del diseño de políticas nacionales. Para esto quiero ser senador. Soy un rosarino por adopción, nací en Vera, conozco la provincia como pocos dirigentes políticos la conocen. Es una provincia que tiene hasta tonadas distintas, cadencias diferentes. Santa Fe tiene mucho por aportar al diseño de una nación. Somos una provincia con diversidad cultural, diversidad geográfica, convergencia entre el sector agropecuario y el industrial; somos una provincia profundamente urbana con grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, con ciudades medianas como Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, y ciudades más pequeñas con gran impulso. Este es el Santa Fe a potenciar y llevar adelante. Si los santafesinos me votan a mí y a Alejandra, el único compromiso es con los santafesinos. Hay otros candidatos que tienen más compromisos con el gobernador que con otros santafesinos.

-Usted siempre tuvo un compromiso muy grande con el gobierno nacional

- Pero voy a ser candidato por Santa Fe. Ha quedado demostrado mi voluntad de ser candidato en este proceso de cierre de listas. No reniego donde estoy parado ni cual es mi adscripción. Pero si soy senador con los únicos que voy a tener una deuda es con los santafesinos.

Usted hizo muchas campañas, el enojo de mucha gente con la resolución 125 y tendrá que sentarse con esos sectores a explicarles su propuesta.

- Lo tengo muy claro. Saque la Pampa Húmeda y fíjese lo que es el peronismo en el resto del país. En cada provincia, en cada región, los partidos peronistas están fuertemente involucrado con sus sectores productivos. Vaya a tocarle al peronismo sanjuanino la minería, o a los salteños el fondo del tabaco, o a los chaqueños el algodón, o a los misioneros el fondo de la yerba mate, o a las petroleras la cuestión de petróleo o a los cuyanos la vitivinicultura. El peronismo de Santa Fe tiene que tener una fuerte articulación con sus sectores productivos, industriales y agropecuarios. Soy absolutamente consciente que la decisión de suspender las exportaciones de carne a Santa Fe afectó mucho más que a otras provincia. Tenemos que estar allí para decir las cosas: el sector de la carne genera divisas porque exporta; pesos porque paga derechos de exportación e impuestos: puestos de trabajo; valor en origen y esos frigoríficos están en el interior de la provincia. Ese es el valor. La función del senador es decirlas, las dije como ministro aunque fui parte del gobierno. Productores e incluso los consorcios exportadores lo saben porque se los dijo el mismo presidente.

--Usted dijo que no quería ser candidato y cambió de opinión en tres días

- No, en tres días no. No tenía la mirada puesta en esta coyuntura. Estaba muy entusiasmado con mi tarea en el ministerio de Defensa. Salí de mi zona de confort, pero las cosas se fueron dando de manera distinta a las que yo pensaba. Cuando veo que hay un intento de imponer un candidato en la provincia de Santa Fe rehuyendo a la lógica de la política que es proponer los más prestigiados o con mayor intención de votos, o hacen un diseño para potenciar electoralmente a su espacio política, cuando veo que hay un intento de provincialización excesiva por parte del gobierno de Perotti, cuando veo esta asociación con el modelo cordobés, advertí que no estamos solo en presencia de una elección, estamos en presencia de otras cosas. Lewandowsky dice añorar el lobby de los cordobeses. Andate a Córdoba. Estamos no en búsqueda de una identidad para la provincia sino de tratar de transplantar la identidad que existe en otra provincia acá a Santa Fe. Estas cosas no estaban en el contrato electoral que firmé con Perotti.

Entre Perotti que modifica el rumbo al que creíamos que iba a ir, más varios dirigentes que desde principios de año se venían a reunir conmigo y decirme que era una buena opción para encabezar el proceso electoral se terminó configurando esta propuesta.

- Algunos compañeros del gabinete nacional lo apoyaron

- Sin dudas. Las encuestas llegan a todos los despachos.

- Lo habló con el presidente

- Totalmente. No soy un loco suelto. Lo hable con el presidente de la Nación que tenía una mirada positiva de esto. Después aparecen otras cosas, otras cuestiones

El gobierno nacional tiene un trípode de apoyo: Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Dos lo apoyan. ¿Cristina no?

- Vamos a poner en claro algo. Es grave que el gobernador se haya puesto como candidato a senador suplente de una de las listas del Frente de Todos. No es elegante, lo hace aparecer como queriendo resolver su futuro político dentro de dos años. Pareciese que su lista no tienen potencia electoral. A nuestros dirigentes nacionales, sobre todo Alberto y a Cristina, hay que cuidarlos, no hay que traerlos al debate político interno en la provincia. Hay que cuidarlos, protegerlos, apoyarlos, que es lo que he hecho en toda mi vida política. No he utilizado mis relaciones con dirigentes nacionales para posicionarme aquí en Santa Fe. Siempre adscribí a determinadas lógicas y posicionamientos políticos. Tenemos esta lista y esta propuesta hablando y articulando con actores de la provincia de Santa Fe.

Arraigo

Rossi retoma parte de lo que fueron sus campañas a gobernador de intentar abrir una fábrica por pueblo. "Hay que trabajar para agregar valor agregado en origen, empleo local, programas específicos para generar un proceso migratorio inverso, de las grandes ciudades a los pueblos pequeños. Hay fenómenos interesantes que se han dado con localidades que se empiezan a especializar en el cuidado de los adultos mayores. Tienen instituciones altamente calificadas que hacen que adultos mayores se trasladen y generan empleo de enfermería, terapeutas, médicos. Hay que planificar, las cosas no se hacen desde el plato volador. Planificar con decisiones políticas y tener el acompañamiento del gobierno nacional para llevar adelante y potenciar obras de infraestructuras y de políticas que favorezcan a los sectores industriales. Hay que hacer crecer la industria porque genera empleo de calidad y el trabajo es el gran ordenador social de la Argentina", le dijo a El Litoral.

