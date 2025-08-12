#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Efemérides

Día del Trabajador de la Televisión: por qué se celebra el 12 de agosto

Santa Clara de Asís, patrona de la la tv y las telecomunicaciones, inspira esta conmemoración, recordando su milagroso vínculo con la transmisión a distancia y la innovación.

Melisa Duarte y Gustavo Ocampo, parte del equipo de CyD Primera Mañana. Crédito: Flavio Raina
 3:15
Por: 

En Argentina, el 12 de agosto se conmemora el Día del Trabajador de la Televisión, una jornada dedicada a reconocer la labor de todos los profesionales que, con su esfuerzo y talento, hacen posible la emisión de contenidos audiovisuales.

La fecha coincide con la festividad de Santa Clara de Asís, proclamada por la Iglesia Católica como la patrona de la televisión y las telecomunicaciones, en un vínculo que une la tradición religiosa con la innovación tecnológica.La elección de esta fecha tiene un origen simbólico y histórico. En 1958, el papa Pío XII designó a Santa Clara de Asís como patrona de la televisión.

La razón se basa en una antigua tradición que relata cómo, estando postrada por una enfermedad, la santa logró ver una misa que se celebraba en el Vaticano, un hecho considerado milagroso que la convirtió en el símbolo de la transmisión a distancia, un concepto esencial para la televisión.

Mirá tambiénBicentenario de la Declaración de la Independencia de Bolivia

Un reconocimiento a la industria que une a los argentinos

La televisión ha sido un pilar fundamental en la sociedad argentina, informando, educando y entreteniendo a generaciones enteras. Desde la transmisión del primer partido de fútbol en 1951 hasta los debates políticos y los dramas que reflejan nuestra cultura, ha servido como un espejo de la realidad y una ventana al mundo.

Este 12 de agosto, la celebración se extiende a todos los profesionales del sector, desde los técnicos y camarógrafos hasta los productores y periodistas. Es una ocasión para reflexionar sobre el impacto de la televisión y el compromiso de quienes, con su trabajo diario, garantizan que la señal llegue a cada hogar.

.Este 12 de agosto, la celebración se extiende desde los técnicos y camarógrafos hasta los productores y periodistas. Crédito: Flavio Raina.

CYD Litoral, un legado de innovación al servicio de la información

En esta fecha tan especial, rendimos especial homenaje a los trabajadores de CYD Litoral, el canal de televisión de El Litoral, que desde sus inicios ha sido un referente en la provincia de Santa Fe. Fundado con el propósito de expandir la labor periodística del diario a un nuevo formato, el canal ha mantenido los mismos estándares de rigor y compromiso con la verdad que caracterizan a su medio de origen.

FLAVIO RAINAHoy, rendimos especial homenaje a los trabajadores de CYD Litoral, el canal de televisión de El Litoral. Crédito: Flavio Raina.

La historia de CYD Litoral es la de una evolución constante, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas de la audiencia, pero sin perder de vista su misión original: ofrecer información precisa y de calidad. Es gracias al arduo trabajo de su equipo humano que el legado de El Litoral se ha podido mantener y expandir en el competitivo mundo de la televisión, brindando a los santafesinos una fuente confiable y cercana de noticias.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Efemérides
Religión
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro