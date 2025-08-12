Día del Trabajador de la Televisión: por qué se celebra el 12 de agosto

En Argentina, el 12 de agosto se conmemora el Día del Trabajador de la Televisión, una jornada dedicada a reconocer la labor de todos los profesionales que, con su esfuerzo y talento, hacen posible la emisión de contenidos audiovisuales.
Santa Clara de Asís, patrona de la la tv y las telecomunicaciones, inspira esta conmemoración, recordando su milagroso vínculo con la transmisión a distancia y la innovación.
La fecha coincide con la festividad de Santa Clara de Asís, proclamada por la Iglesia Católica como la patrona de la televisión y las telecomunicaciones, en un vínculo que une la tradición religiosa con la innovación tecnológica.La elección de esta fecha tiene un origen simbólico y histórico. En 1958, el papa Pío XII designó a Santa Clara de Asís como patrona de la televisión.
La razón se basa en una antigua tradición que relata cómo, estando postrada por una enfermedad, la santa logró ver una misa que se celebraba en el Vaticano, un hecho considerado milagroso que la convirtió en el símbolo de la transmisión a distancia, un concepto esencial para la televisión.
La televisión ha sido un pilar fundamental en la sociedad argentina, informando, educando y entreteniendo a generaciones enteras. Desde la transmisión del primer partido de fútbol en 1951 hasta los debates políticos y los dramas que reflejan nuestra cultura, ha servido como un espejo de la realidad y una ventana al mundo.
Este 12 de agosto, la celebración se extiende a todos los profesionales del sector, desde los técnicos y camarógrafos hasta los productores y periodistas. Es una ocasión para reflexionar sobre el impacto de la televisión y el compromiso de quienes, con su trabajo diario, garantizan que la señal llegue a cada hogar.
En esta fecha tan especial, rendimos especial homenaje a los trabajadores de CYD Litoral, el canal de televisión de El Litoral, que desde sus inicios ha sido un referente en la provincia de Santa Fe. Fundado con el propósito de expandir la labor periodística del diario a un nuevo formato, el canal ha mantenido los mismos estándares de rigor y compromiso con la verdad que caracterizan a su medio de origen.
La historia de CYD Litoral es la de una evolución constante, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas de la audiencia, pero sin perder de vista su misión original: ofrecer información precisa y de calidad. Es gracias al arduo trabajo de su equipo humano que el legado de El Litoral se ha podido mantener y expandir en el competitivo mundo de la televisión, brindando a los santafesinos una fuente confiable y cercana de noticias.
