Efemérides

Por qué este 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

La OIT instauró la fecha para visibilizar un flagelo que hoy afecta a 138 millones de menores en el mundo. El impacto de las crisis económicas y el rol clave de la educación y el empleo decente para los adultos en la búsqueda de una solución definitiva.