Este 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada, una de las joyas más preciadas de la gastronomía argentina. Más allá de su origen histórico, este plato se ha consolidado como el tercer alimento más consumido en el territorio nacional, solo por detrás de la pizza y el asado.
Este 8 de abril se celebra el Día de la Empanada: las impresionantes cifras del consumo en Argentina
Un informe revela que en el país se consumen más de 10 millones de unidades por día. La de carne sigue liderando el podio, aunque las variantes regionales, como la santafesina de pescado, mantienen su vigencia en el corazón del Litoral.
Según datos recientes de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APPYCE), el fervor por este producto no conoce de crisis: se estima que los argentinos consumen un promedio de 10 millones de unidades diariamente.
Un ranking con sabor federal
Aunque cada provincia defiende su receta con orgullo —desde el picante de las salteñas hasta la jugosidad de las tucumanas—, el gusto de los argentinos a nivel general muestra una clara tendencia. La empanada de carne suave se mantiene en el primer puesto con un 28% de las preferencias, seguida muy de cerca por la de jamón y queso (20%) y la de carne cuchillo (17%).
El informe detalla que la versatilidad del plato es la clave de su éxito. La combinación de una masa crocante con rellenos que van desde lo tradicional hasta lo gourmet permite que este alimento esté presente tanto en la mesa familiar de un domingo como en las reuniones de amigos en plena semana laboral.
El toque santafesino: identidad de río
Para los santafesinos, la empanada no es solo carne o pollo. En las costas del litoral, la empanada de pescado de río (boga, surubí o amarillo) es un emblema de identidad que nos distingue. Mientras que en el resto del país el consumo se vuelca a lo tradicional, en nuestra región la preparación frita, con abundante cebolla y el sabor fresco de nuestros ríos, compite de igual a igual con las opciones clásicas.
En la ciudad de Santa Fe y sus alrededores, las peñas y los puestos de pescado se preparan para una jornada de alta demanda, reafirmando que la empanada es, ante todo, un vehículo de cultura y tradición local.
La economía detrás del repulgue
El sector gastronómico destaca que el fenómeno de las 10 millones de empanadas diarias no solo es un dato estadístico de consumo, sino un motor económico vital.
Genera miles de puestos de trabajo, desde la producción de harina y carne hasta el servicio de delivery, que ha visto en este producto a su principal aliado gracias a la facilidad de transporte y conservación del calor.
Más que un alimento, un símbolo
Ya sean horneadas o fritas, con o sin pasas de uva, la empanada trasciende las disputas culinarias para unir a los argentinos en una misma mesa. Mañana, 8 de abril, será la excusa perfecta para honrar este legado gastronómico que, con cada repulgue, cuenta una parte de nuestra historia.