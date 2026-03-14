La escuela “La Esmeralda” de la ciudad de Santa Fe fue sede de un nuevo encuentro de las Mesas para el desarrollo local. Vecinos y referentes de instituciones compartieron con los concejales sus miradas y propuestas para fortalecer el perfil productivo de los barrios del sector. “Queremos pensar cómo crecemos, con los vecinos como protagonistas del cambio“, dijo Sergio "Checho" Basile.
Este viernes se concretó el segundo encuentro del año de ADN Santa Fe, el espacio que lleva adelante el Concejo Municipal para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad mediante la articulación entre el Estado local y los actores del territorio.
Esta vez la cita fue en la escuela Nº 510 “La Esmeralda”, ubicada en José Cibils 2600, en el Distrito Noreste de la ciudad, y participaron vecinos y referentes de unas 30 instituciones de la zona.
En mesas de trabajo y guiados por concejales y facilitadores, los protagonistas intercambiaron un análisis de situación de los barrios que habitan, pusieron en común obstáculos y problemáticas, para luego, pensar las ideas y acciones que podrían ser acompañadas por el Concejo Municipal.
El Concejo llegó al Distrito Noreste con el segundo encuentro de ADN Santa Fe.
“Hoy justamente se conforman estas mesas con facilitadores para pensar el Distrito Noreste: qué es lo que necesita en virtud del desarrollo productivo, cómo potenciamos el comercio y el desarrollo local, cómo crecemos siendo protagonistas de ese cambio”, afirmó el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile.
“Si nosotros no escuchamos a los vecinos, es muy probable que impulsemos proyectos desde un escritorio y sin la mirada que ellos tienen”, agregó.
Propuestas
Luego del intercambio, llegó el momento de la puesta en común y de sacar las conclusiones.
Las propuestas fueron de lo más diversas. Una de las mesas acercó un proyecto pensado para los jóvenes del barrio, que incluye la creación de un banco de trabajo y la articulación con un club para que los chicos tengan un lugar donde expresarse y hacer actividades, y sus padres puedan estar tranquilos de que sus hijos no están en la calle.
El Concejo llegó al Distrito Noreste con el segundo encuentro de ADN Santa Fe.
Otros vecinos pensaron organizar una fiesta anual llamada “La Esmeralda” en alguno de los espacios verdes del barrio, y que incluya exposición de emprendedores, espacios musicales, proyectos de capacitación y muestra de oficios.
Por último, y aprovechando los turistas que llegarán al distrito por la Villa Olímpica que se construye de cara a los Juegos Suramericanos, otros vecinos propusieron crear un polo gastronómico y una feria de emprendedores que ayude a fomentar el desarrollo económico de la zona.
“Celebro esta oportunidad que tenemos de poder ser escuchados y que la gente pueda, a través de estas mesas de trabajo, volcar todas las necesidades y hacer aportes. Siempre decimos que el norte está abandonado. Entonces ¿cómo no celebrar este acercamiento que hace el Concejo?, dijo Alicia Zapata, una de las vecinas de Altos del Valle que se acercó a participar.
Qué propone ADN Santa Fe
ADN Santa Fe también plantea una instancia de sistematización, seguimiento y asistencia técnica a lo largo del año para transformar ideas en iniciativas viables y propuestas en normativas.
El programa promueve además la innovación y el desarrollo con enfoque social y ambiental, posicionando al Concejo como un ámbito de articulación y construcción colectiva.
El Concejo llegó al Distrito Noreste con el segundo encuentro de ADN Santa Fe.
“Vamos a pasar distrito por distrito para construir un diagnóstico muy grande y formalizar esas sugerencias o demandas que nos van haciendo con trabajos muy concretos en el Concejo Municipal”, cerró el presidente del Concejo.
Además de Basile, participaron las concejalas Silvina Cian, Titi Barletta, Carolina Capovilla, María Luengo, y los concejales Julian Martínez, Leonel Méndez e Ignacio Laurenti. Todos integraron las mesas de trabajo e intercambiaron ideas y experiencias con los vecinos.