Por qué se conmemora el Día de afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas

10 de junio | Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.



Hace 197 años, el 10 de junio de 1829, se creó la Comandancia política y militar encabezada por Luis Vernet, acto… pic.twitter.com/FIPygRNL3t