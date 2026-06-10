Cada 10 de junio, como este jueves, la República Argentina conmemora el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Por qué se conmemora el Día de afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas
La fecha recuerda un decreto de 1829 que consolidó la administración argentina en los territorios del Atlántico Sur, un hito antes de la ocupación extranjera.
Lejos de ser una fecha azarosa, esta efeméride recuerda un hito fundamental en la organización administrativa y el ejercicio efectivo de la soberanía argentina antes de la usurpación británica de 1833.
El origen histórico de la fecha
El 10 de junio de 1829, el entonces gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, firmó el decreto de creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. Esta decisión buscaba consolidar el control y la estructura institucional del joven Estado argentino sobre los territorios heredados de la Corona española por el principio de uti possidetis iuris (como poseías, seguirás poseyendo).
Para entender la cronología de este reclamo, resulta valioso repasar los acontecimientos clave que dieron forma a los derechos nacionales:
Primer izamiento de la bandera
- 6 de noviembre de 1820
El coronel de la Marina argentina David Jewett comanda la fragata Heroína y realiza el primer izamiento oficial de la bandera celeste y blanca en Puerto Soledad, notificando a los buques extranjeros en la zona sobre la soberanía de las Provincias Unidas.
Creación de la Comandancia
- 10 de junio de 1829
Se promulga el decreto que unifica el gobierno de las islas y se designa a Luis Vernet como el primer Comandante Político y Militar, quien se instala formalmente en el archipiélago junto a su familia y un grupo de colonos.
La usurpación británica
- 3 de enero de 1833
La corbeta británica HMS Clio expulsa por la fuerza a las autoridades argentinas y a los habitantes de la colonia de Puerto Soledad, quebrando la integridad territorial de la nación e iniciando una ocupación ilegal que persiste hasta la actualidad.
Un reclamo constitucional y permanente
A pesar del paso del tiempo y de la guerra de 1982, el compromiso del Estado argentino con la recuperación de los territorios se mantiene inalterable por la vía diplomática. Así lo establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, ratificada en la reforma de 1994:
"La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."
El apoyo internacional a la posición argentina sigue sumando consensos en foros como la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercosur y, fundamentalmente, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, que año tras año insta a ambas naciones a reanudar las negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía.