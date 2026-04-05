La versión más reciente del Documento Nacional de Identidad (DNI) ya comenzó a entregarse en el país y ciudadanos de la provincia de Santa Fe han accedido a sus ejemplares renovados.
Así luce el nuevo DNI que ya se entrega en Santa Fe
El plástico del Documento Nacional de Identidad presenta modificaciones respecto a su antecesor en el diseño y material. Cuánto sale hacerlo o renovarlo.
Se trata de un diseño que no sólo moderniza el apartado estético, sino que también agrega nuevas medidas que potencian las barreras de seguridad para evitar alteraciones o réplicas fraudulentas. Su material también presenta cambios.
El nuevo DNI fue implementado por el gobierno argentino a partir del pasado mes de febrero de 2026 a través del RENAPER, con un diseño que pretende alinearse con los estándares internacionales más estrictos en materia de documentos de viaje (normativas OACI).
Los principales cambios de diseño
El documento deja atrás el plástico tradicional y pasa a estar fabricado en policarbonato. La información y la foto se graban mediante láser y quedan "fundidas" dentro del material en lugar de impresas superficialmente. Esto hace que la tarjeta sea mucho más resistente y que alterar los datos sea prácticamente imposible sin destruir el documento. Al manipularlo, se puede percibir que resulta difícil doblarlo o romperlo.
Como gran novedad tecnológica, el DNI ahora integra un chip inteligente que guarda de forma encriptada los datos biográficos y biométricos, como las huellas y rostro.
También se agrega la llamada Imagen Láser Cambiante (CLI), un elemento óptico de alta seguridad donde, al inclinar la tarjeta, la imagen alterna visualmente entre el rostro del titular y la letra correspondiente al ejemplar del DNI.
El diseño incluye una pequeña ventana translúcida integrada directamente en el policarbonato donde se repite la foto del titular, una medida extremadamente difícil de falsificar y que además resulta ser traslúcida.
Varios datos, como la fecha de nacimiento y la numeración, están grabados en relieve y pueden sentirse al tacto. Un ejemplo es el apellido del titular, el cual se puede observar sobre la foto principal del mismo.
Se incorporaron tintas ópticamente variables (OVI) que cambian de color según el ángulo de luz, fondos geométricos complejos (guilloches) y elementos que solo reaccionan ante la luz ultravioleta (UV).
Un diseño cargado y con elementos culturales
El apartado gráfico del nuevo DNI es un tributo a la identidad, geografía e historia del país. En el frente o anverso se pueden observar tres estrellas debajo del retrato fotográfico, en representación del orgullo nacional por los campeonatos mundiales de fútbol.
La escarapela nacional funciona como marco para la foto principal. Además, de fondo se pueden apreciar iconografías del cordón cordillerano y los Glaciares Argentinos, junto al símbolo internacional que lo certifica como documento electrónico de viaje.
En el dorso o reverso se muestran ilustraciones detalladas de las Islas Malvinas, el Monumento Histórico Nacional a la Bandera de Rosario y la Ballena Franca Austral.
En relación a su edición anterior, continúa incluyendo el mapa bicontinental de Argentina, el código QR de validación y la zona inferior de lectura mecánica.
Cuánto cuesta y qué pasa con el DNI previo
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.
Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).
En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.
El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.
No es obligatorio renovar tu documento actual. Los DNI con formatos anteriores continúan siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento que figura impresa en ellos. El nuevo formato se entregará automáticamente a medida que los ciudadanos realicen actualizaciones, reposiciones o trámites de primer ejemplar.