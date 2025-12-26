#HOY:

Confirmaron los días no laborables para el 2026 en Argentina: ¿cuáles son?

Se trata de tres fechas puntuales que ya fueron modificadas. Resta confirmación de la totalidad de jornadas festivas movibles. Mirá que día caen los innamovibles.

Imagen ilustrativa. La facultada del gobierno nacional está amparada por el artículo 6° de la Ley Nº 27.399.
El gobierno nacional confirmó este viernes tres días no laborables con fines turísticos de cara al calendario 2026.

Fue mediante la publicación de la Resolución 164/2025 del Boletín Oficial de este 26 de diciembre de 2025 que cuenta con la firma de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Cuáles son los días

El documento oficial confirmó los días lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre como días no laborables con fines turísticos en 2026.

“Establécense como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: AÑO 2026: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre”, indica el texto de Nación.

Adorni anunció la quita por redes sociales.Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Nación.

Se argumenta además que por el artículo 6° de la Ley Nº 27.399 “se determina que los feriados nacionales trasladables previstos en la citada ley cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior y los que coincidan con los días jueves y viernes, al día lunes siguiente”.

“Asimismo, la referida ley facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”, agrega la resolución.

Feriados inamovibles 2026: todas las fechas confirmadas

Estos feriados no se trasladan y se celebran en la fecha exacta:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo
  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval
  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo
Imagen ilustrativa. La facultada del gobierno nacional está amparada por el artículo 6° de la Ley Nº 27.399.Imagen ilustrativa. La facultada del gobierno nacional está amparada por el artículo 6° de la Ley Nº 27.399.
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad

Feriados trasladables 2026: cuáles se mueven y cómo quedan

Habrá cuatro feriados trasladables, amparados por la Ley N°27.399. Entre ellos se encuentran:

  • 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional

Asimismo, aún resta la confirmación del Gobierno nacional respecto de los fines de semana largos con fines turísticos, por el momento hay tres confirmados.

Resolución 164/2025

Resolución 164/2025 by El Litoral

