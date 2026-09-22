Espacio de reflexión

Alberto de 100 en Santa Fe: un encuentro para pensar cómo vivir más y mejor

Por iniciativa del espacio Encuentro, el médico y psicoanalista Alberto Chab Tarab visitará nuestra ciudad para dar una charla abierta y gratuita sobre la importancia para las personas longevas de vivir en comunidad. Será el lunes 28 de septiembre, a las 18 hs, en Rivadavia 2871.