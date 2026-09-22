Lucas Simoniello, concejal y coordinador del espacio Encuentro invita a participar de “Alberto de 100 en Santa Fe: vivir más y mejor, en comunidad”, un espacio de intercambio y reflexión sobre los modos de transitar la vida, poniendo en valor los vínculos, la participación y la vida en comunidad.
Alberto de 100 en Santa Fe: un encuentro para pensar cómo vivir más y mejor
Por iniciativa del espacio Encuentro, el médico y psicoanalista Alberto Chab Tarab visitará nuestra ciudad para dar una charla abierta y gratuita sobre la importancia para las personas longevas de vivir en comunidad. Será el lunes 28 de septiembre, a las 18 hs, en Rivadavia 2871.
La actividad se realizará el lunes 28 de septiembre a las 18 hs en Rivadavia 2871 y el protagonista será Alberto Chab, quien se acerca a los 100 años de vida. En la oportunidad conversará sobre la importancia de mantenernos activos, conectados y acompañados a lo largo de toda la vida.
“La experiencia de Alberto nos invita a pensar la importancia de vivir en comunidad y de construir vínculos que nos hagan sentir parte. Su historia nos recuerda que una comunidad se construye cuando podemos encontrarnos con otros, compartir experiencias, acompañarnos y generar nuestro aporte”, indicó Laila Tomas, psicóloga y Lic. en Gerontología, quien va a dialogar y acompañar a Alberto en la actividad.
A su vez agregó: “Como seres sociales, necesitamos espacios de encuentro, de intercambio y de participación a lo largo de toda la vida, ya que esas son formas concretas de cuidar nuestra salud mental y nuestro bienestar. Trabajar para y por sociedades más cercanas, participativas y solidarias, es también trabajar para que cada persona pueda sentirse reconocida, valorada y parte de algo que la trasciende”.
Alberto tiene 99 años y comparte sus vivencias en redes
Alberto Chab Tarab es médico y psicoanalista argentino. Nació en Cuba en 1927 y llegó a la Argentina junto a su familia cuando tenía cinco años. Estudió Medicina en la Universidad de Buenos Aires y dedicó más de seis décadas a la atención de pacientes y al estudio de la mente y los vínculos humanos.
A los 97 años se convirtió en una figura reconocida en redes sociales a partir de la creación de una comunidad de personas mayores de 90 años destinada a compartir experiencias, reflexiones y vínculos, con el objetivo de resignificar la vejez y combatir la soledad. Ahora transitando sus 100 años llega a la ciudad de Santa Fe a compartir su experiencia.
Espacios para compartir
Lucas Simoniello, coordinador de Encuentro, destacó la necesidad de generar espacios que permitan pensar colectivamente cómo queremos vivir y cómo construir una ciudad que acompañe las distintas etapas de la vida.
“Hablar de una vida más larga también implica preguntarnos cómo queremos vivir esos años y qué condiciones necesitamos construir como sociedad para que sean años de bienestar, autonomía, vínculos y participación”, señaló Simoniello.
Inscripción
El encuentro será presencial y gratuito, con inscripción previa a través del siguiente formulario, haciendo click aquí.