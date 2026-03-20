Fuertes tormentas con granizo y ráfagas acechan al centro-oeste santafesino
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso urgente para los departamentos Castellanos y Las Colonias, además del este cordobés. Se esperan lluvias intensas y fenómenos severos durante la tarde de este viernes.
Se trata de un aviso a muy corto plazo, detectado mediante radares meteorológicos. Crédito: Flavio Raina.
La inestabilidad climática que afecta al centro del país ha escalado en las últimas horas, configurando un escenario de riesgo meteorológico para gran parte del territorio santafesino. Este viernes 20 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus niveles de alerta, situando al departamento La Capital y zonas del centro-sur bajo alerta naranja, mientras que gran parte del resto de la provincia permanece en alerta amarilla.
A este panorama general se suman avisos a corto plazo (ACP) por fenómenos extremos inmediatos. Pasadas las 15:30, se notificó la formación de celdas de tormenta con alta probabilidad de caída de granizo y ráfagas intensas para los departamentos Castellanos y Las Colonias, además de San Justo en Córdoba.
La inestabilidad climática que afecta al centro del país ha escalado en las últimas horas.
Medidas de prevención ante la tormenta
Ante la inminencia de las precipitaciones y el riesgo de actividad eléctrica, las autoridades de Protección Civil instan a la población a seguir una serie de recomendaciones esenciales para evitar accidentes:
En el hogar: retirar o asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por el viento (macetas, chapas, muebles de jardín). Es fundamental cerrar y alejarse de puertas y ventanas, además de desconectar electrodomésticos si se percibe el ingreso de agua o una fuerte actividad eléctrica.
En la vía pública: no buscar refugio debajo de árboles, postes o marquesinas que puedan ceder. Si se encuentra circulando, alejarse de zonas inundables y evitar cruzar calles que presenten anegamientos.
Al aire libre: si se encuentra en zonas recreativas como playas, ríos o piletas, retirarse de inmediato para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. El refugio más seguro es un edificio sólido o un vehículo cerrado.
La inestabilidad se da en un contexto de alta humedad en la región litoral, lo que favorece el desarrollo de tormentas aisladas pero de gran intensidad.
Panorama regional
La inestabilidad se da en un contexto de alta humedad en la región litoral, lo que favorece el desarrollo de tormentas aisladas pero de gran intensidad. Desde el centro de monitoreo de la provincia se realiza un seguimiento constante de los cauces de agua y el sistema de drenaje en las localidades afectadas para mitigar el impacto de las lluvias.
La comunidad debe mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la circulación innecesaria mientras dure el alerta. La prevención es, una vez más, la herramienta más eficaz ante los caprichos del tiempo en nuestra provincia.