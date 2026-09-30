Anses

Cambia la forma de acreditar la escolaridad para cobrar el 20% de la AUH desde noviembre

Mecanismo de acreditación automática de la condicionalidad educativa de la Asignación Universal por Hijo. ANSES recibirá la información de la Secretaría de Educación mediante un intercambio seguro de datos y mantendrá la posibilidad de presentar la Libreta en los casos en que la información no esté disponible.