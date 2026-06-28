Servicio eléctrico

Apagón en Mar del Plata: una falla en la red de alta tensión dejó a miles de usuarios sin luz

El corte masivo de energía comenzó durante la mañana del domingo y alcanzó a Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica. La interrupción afectó hogares, comercios, semáforos y servicios, mientras las empresas trabajaban para normalizar el suministro.