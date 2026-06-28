Miles de usuarios de Mar del Plata y distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense comenzaron este domingo sin servicio eléctrico como consecuencia de un corte generalizado que se produjo alrededor de las 7 de la mañana.
Apagón en Mar del Plata: una falla en la red de alta tensión dejó a miles de usuarios sin luz
El corte masivo de energía comenzó durante la mañana del domingo y alcanzó a Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica. La interrupción afectó hogares, comercios, semáforos y servicios, mientras las empresas trabajaban para normalizar el suministro.
La interrupción del suministro impactó tanto en viviendas particulares como en comercios, dependencias públicas y la infraestructura urbana, generando complicaciones en el tránsito y en el funcionamiento de distintos servicios hasta que comenzó la restitución paulatina de la energía.
Una falla en la red de transporte de energía
De acuerdo con la información difundida por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), el origen del apagón estuvo vinculado a un inconveniente registrado en una línea de alta tensión de 132 kilovoltios, perteneciente al sistema de transporte eléctrico que abastece a gran parte de la región.
La empresa aclaró que el desperfecto no correspondía a la red de distribución domiciliaria, sino al sistema troncal de transporte de energía.
El corte alcanzó prácticamente a toda la ciudad de Mar del Plata y también afectó a localidades vecinas como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Vivoratá, entre otras poblaciones conectadas a la misma red eléctrica.
Durante varias horas, miles de hogares permanecieron sin suministro, mientras cuadrillas técnicas trabajaban para localizar la falla y ejecutar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.
La interrupción tuvo efectos inmediatos sobre la vida cotidiana. Numerosos semáforos dejaron de funcionar, el alumbrado público permaneció apagado en distintos sectores y varios comercios debieron suspender momentáneamente sus actividades.
También se registraron inconvenientes en servicios de internet y telefonía móvil debido a la falta de energía en distintos nodos de la red.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular, especialmente en los cruces donde los semáforos permanecían fuera de servicio, ya que la situación incrementó el riesgo de incidentes viales durante las primeras horas de la jornada.
Restablecimiento gradual y monitoreo del sistema
Mientras avanzaban los trabajos técnicos, el suministro comenzó a regresar de manera escalonada a partir de las 9 de la mañana en distintos barrios marplatenses y localidades cercanas.
La restitución no fue simultánea, ya que se realizaron maniobras progresivas para evitar nuevas sobrecargas y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
Desde EDEA informaron que sus equipos continuaban desplegados sobre la red para completar la normalización del servicio y verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones una vez superada la contingencia.
La empresa también recordó que permanecían habilitados sus canales de atención para que los usuarios pudieran informar inconvenientes particulares en aquellos sectores donde el suministro aún no se hubiera restablecido.
El episodio generó preocupación entre residentes y turistas que se encontraban pasando el fin de semana en la Costa Atlántica. En las redes sociales, numerosos usuarios compartieron imágenes de calles sin iluminación, cruces con semáforos apagados y comercios que debieron interrumpir temporalmente su atención debido a la falta de electricidad.
Si bien el corte fue de gran magnitud, las autoridades indicaron que no se reportaron incidentes de gravedad asociados al apagón durante las primeras horas posteriores a la interrupción del suministro. No obstante, Defensa Civil y los organismos municipales mantuvieron un monitoreo permanente de la situación mientras avanzaba la recuperación del sistema eléctrico.
Este tipo de fallas en redes de alta tensión suele tener un impacto amplio debido a que afectan la infraestructura encargada de transportar la energía hacia las estaciones transformadoras que abastecen a las ciudades.
Por esa razón, una avería en estos sistemas puede dejar sin servicio, de manera simultánea, a miles de usuarios distribuidos en diferentes localidades.
Con el correr de la mañana, la mayor parte de las zonas afectadas recuperó el suministro, aunque las empresas continuaban realizando tareas de supervisión para garantizar la estabilidad de la red y evitar nuevas interrupciones.
Las investigaciones técnicas permitirán determinar con precisión las causas que originaron la falla en el sistema de transporte eléctrico.