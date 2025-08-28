La arquitectura de Santa Fe y sus ríos presentes en la Bienal de Arquitectura en San Pablo

La propuesta titulada "Confluencias", de la que participa el arquitecto santafesino Javier Mendiondo junto a otros seis profesionales colegas suyos, participará en la XIV Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo (Brasil). Así se lo confirmó a los propios interesados el Director de Cultura y Curador de la muestra, Renato Anelli. Bajo el lema "Arquitectura para un mundo en crisis climática", esta jerarquizada y mundialmente reconocida muestra tendrá lugar entre los días 18 de septiembre y 19 de octubre próximos en el Parque Ibirapuera de la cosmopolita ciudad brasileña.
Arquitecto Javier Mendiondo. Gentileza
Mendiondo integra el grupo expositor junto a sus compatriotas Adrián Russo, Alexis Schachter y Juan Granara (Estudio Monoblock de Buenos Aires), así como los ecuatorianos Daniel Moreno Flores y Marie Combette (La Cabina de la Curiosidad de Quito, Ecuador), además del brasileño José Paulo Gouvea. La propuesta que fue imaginada a partir de un manifiesto en defensa de los ríos de América del Sur, pretende poner en evidencia la situación actual de los ríos del subcontinente. El registro a realizarse en nuestra Laguna Setúbal cuenta con el aporte del reconocido artista audiovisual Hernán Retamoso (conocido en redes sociales como @obsesivamente) y también de Espacio Colectivo, asociación civil de jóvenes arquitectos santafesinos que investigan sobre la cultura urbana y paisajística del litoral.
Los ríos sudamericanos, en general, vienen siendo gravemente amenazados por actividades industriales, mineras e inmobiliarias, actividades que han promovido la degradación de sus aguas y la ocupación privada de sus márgenes en detrimento de un bien común. El acercamiento al tema se dará a través de actividades vinculadas a los ríos de cuatro ciudades: Buenos Aires, Santa Fe, Quito y San Pablo. La navegación de ríos paulistas, una exposición y un workshop constituyen las herramientas para la creación de reflexiones críticas sobre el estado actual de los cursos de agua subcontinentales.
En defensa de los ríos sudamericanos
Entendemos que poner a los ríos en evidencia en nuestra sociedad es un acto que genera conciencia colectiva. Los ríos estarán vivos si toda la sociedad entiende que esto es necesario y posible.
1) Es necesario pensar el continente sudamericano como una unidad a partir de los ríos. La falta de integración impide la preservación de biomas y ecosistemas e imposibilita la promoción de la justicia climática, dado que diversas regiones permanecen aisladas y desprotegidas.
2) Es necesario preservar las aguas de los ríos. Defender el agua como recurso natural esencial para la existencia de la vida. La actividad humana no debe significar la contaminación de los ríos, ya sea a través del vertido de residuos domésticos, industriales o mineros.
3) Es necesario proteger las márgenes, orillas, llanuras de inundación y barrancas. El acceso a los ríos debe ser un derecho. Es importante defender las márgenes, orillas, llanuras y barrancas de América como espacios públicos, de libre acceso y sin barreras.
Para nosotros, dicen los proponentes, "los ríos son tierra y agua". El proceso histórico de desarrollo de las ciudades latinoamericanas a través de la urbanización deshizo esa unidad y favoreció la privatización de sus márgenes y la polución de sus aguas. Para revertir ese movimiento y restituir la unidad perdida es necesario rescatar el "valor de uso" de los ríos en contraposición al proceso de acumulación primitiva que ocurre en sus márgenes y llanuras. Es necesario conocer los ríos, percibirlos y sentirlos. Para conocer los ríos es necesario navegar los ríos. Es necesario conocer, acumular información, mapear y representar los ríos.
Actividades propuestas
Las actividades propuestas para la XIV Bienal de Arquitectura de San Pablo pretenden poner a prueba hipótesis teóricas a partir de experiencias empíricas.
A) Navegar los ríos Tiete y Pinheiros. Como forma de aproximación a los ríos de San Pablo, esta propuesta prevé la realización de pequeñas navegaciones por los mencionados ríos. La intención es poner al público en contacto directo con los ríos de San Pablo, volviéndolos palpables y construyendo una imagen clara del estado actual de esos recursos.
B) Exposición sobre ríos de América Latina y workshop de mapeo. Con el fin de ampliar la comprensión sobre los ríos del continente americano y su diversa realidad social, económica y geográfica, la propuesta prevé una exposición y un workshop sobre los ríos latinoamericanos, con énfasis en los casos de Buenos Aires, Santa Fe, Quito y San Pablo.
El workshop estará dirigido a estudiantes de arquitectura y urbanismo de diversas instituciones de San Pablo y será una oportunidad para construir una reflexión crítica sobre el tema. Tendrá una duración de una semana y será orientado por los miembros de la propuesta.
Exposición de fotomontajes
La exposición mostrará fotomontajes realizados a partir de navegaciones por los ríos de Buenos Aires, Santa Fe, Quito y San Pablo. Las imágenes, resultado de la yuxtaposición de decenas de fotos y por eso lineales, muestran las márgenes de los ríos desde la mirada de un navegante, visión rara en cualquiera de las ciudades mencionadas.
La idea es complementar la percepción de los ríos, casi siempre restringida a la mirada terrestre, ofreciendo una representación única de los contrastes y realidades de las márgenes de cada uno de estos ríos, recuperando paisajes fluviales cercanos pero invisibilizados, un problema común a gran parte de las ciudades de América Latina.
Soporte expositivo y workshop
Las fotomontajes estarán montadas a la altura de los ojos del observador -o mejor dicho- del "navegante". Esta estructura versátil permitirá su instalación en la Oca del Parque Ibirapuera, pudiendo disponerse en círculos, óvalos, líneas rectas o incluso serpentear el espacio como meandros, en coordinación con los curadores de la Bienal.
En cuanto al workshop, el tema central será el levantamiento cartográfico de los ríos que forman las principales cuencas hidrográficas de la Región Metropolitana de San Pablo. A partir de la navegación de los principales ríos de la ciudad (actividad prevista en esta propuesta) y visitas a ríos y arroyos canalizados o entubados, los participantes realizarán un mapa de la ciudad dibujado a mano.
Representar la red hídrica de la ciudad en un dibujo colectivo hecho a mano a partir de visitas y reflexiones busca aproximar a los participantes a la realidad de los ríos y sus márgenes. El workshop estará dirigido a estudiantes de arquitectura y urbanismo de diversas instituciones de San Pablo, tendrá una semana de duración y será orientado por el equipo proponente, que trabajan en las cuatro ciudades mencionadas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.