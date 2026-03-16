ASOEM alcanzó el primer acuerdo integral 2026 y consolida avances salariales y laborales en la Municipalidad de Santa Fe

En el marco de la negociación paritaria con la Municipalidad de Santa Fe, la ASOEM concretó el primer acuerdo integral del año 2026, que establece la política salarial para el primer semestre y suma avances en materia de estabilidad laboral y organización del trabajo. El mismo fue aprobado por unanimidad en la reunión del Cuerpo de Delegados llevada a cabo este mediodía en ASOEM Multiespacio Cultural.
En el plano salarial, se definió un incremento del 12,5 % tomando como base enero de 2026, que se abonará de manera escalonada entre febrero y junio. El esquema de aplicación contempla un 1,8 % en febrero, 2,6 % en marzo, 2,7 % en abril, 2,6 % en mayo y 2,8 % en junio. Además, un 4% de recomposición correspondiente al 2025.
Con esta actualización, el salario mínimo garantizado de febrero asciende a $913.111 y el de junio a $1.005.458, para trabajadores de planta permanente. El mismo porcentaje de incremento se aplicará a compañeros del Programa de Entrenamiento Laboral (PEL), así como también se trasladará a jubilados y pensionados municipales, garantizando que la mejora salarial alcance al conjunto del sector.
Regularización laboral y fortalecimiento institucional
El acuerdo contempla además 100 ingresos bajo la modalidad de contrato no permanente destinados a trabajadores que actualmente se encuentran en condiciones de precarización laboral. Esta medida constituye un paso significativo en el proceso de regularización y reconocimiento de compañeros que sostienen cotidianamente los servicios municipales, avanzando hacia mejores condiciones laborales.
Mirá tambiénSin paro municipal este viernes: conciliación obligatoria y negociación abierta en Sauce Viejo
Asimismo, se incorporan nuevos suplementos vinculados a funciones específicas, que alcanzan a la función directiva del Tribunal de Cuentas Municipal (categorías 22 y 23) y a la Dirección de Administración Financiera. También se definieron nuevas subrogancias para cubrir cargos vacantes, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de distintas áreas de la administración.
Otro de los puntos relevantes es la creación de una comisión ad hoc, un espacio de trabajo que permitirá revisar la normativa vigente, abordar las particularidades del sector y continuar ampliando derechos.
El acuerdo incorpora además la actualización del seguro de vida para los trabajadores municipales, que pasa a ser cubierto por Sancor Seguros, desde el 1° de marzo. La nueva cobertura incluye como novedad el adelanto del 50% del seguro en casos de enfermedad terminal y establece una cobertura equivalente a 40 sueldos sin límite en caso de fallecimiento por enfermedad o accidente, lo que representa un avance en materia de protección para los trabajadores y sus familias.
La concreción de este acuerdo marca un nuevo paso en la defensa del salario, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de los municipales, resultado del proceso de negociación colectiva sostenido por la organización sindical.
Desde ASOEM se informa, además, que se continúa trabajando para trasladar los términos de este acuerdo a las demás localidades comprendidas en la jurisdicción sindical, con el objetivo de sostener criterios de equidad y mejora en todo el ámbito de representación.
Conflicto en Sauce Viejo
Es importante remarcar que en la reunión del Cuerpo de Delegados también se abordó la situación que atraviesan los trabajadores municipales de Sauce Viejo, en el marco del conflicto que se mantiene con el Ejecutivo local. Desde ASOEM se volvió a plantear la necesidad de garantizar el respeto a la libertad sindical y a los derechos laborales de los compañeros, reafirmando el acompañamiento del gremio en este proceso. Los cuerpos orgánicos definieron realizar una medida de acción sindical, si el conflicto no se resuelve para el día viernes 20 de marzo.