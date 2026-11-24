A partir del 1 de diciembre de 2026, las estaciones de peaje de los KM 16, KM 30 y KM 143 de la Autopista Rosario - Santa Fe funcionarán exclusivamente con TelePASE. Ya no contarán con servicio de pago manual.
Qué peajes funcionarán con TelePASE en la Autopista Rosario - Santa Fe
Las cabinas de la traza provincial dejarán de cobrar en efectivo y exigirán el dispositivo electrónico obligatorio para evitar la aplicación de severas multas. Alertaron sobre posibles estafas.
Desde esa fecha, los vehículos que circulen por estas estaciones sin estar adheridos a TelePASE y sin contar con el dispositivo TAG podrán recibir multas.
Cómo conseguir TelePASE
Se puede obtener el dispositivo TAG de manera gratuita en los puntos de atención de Autopista Rosario - Santa Fe o en cualquiera de los puntos oficiales de TelePASE del país.
Puntos de atención
- KM 141 – Peaje Troncal Sauce Viejo
Lunes a viernes: 8 a 13:30 y de 14:30 a 20 h.
Sábados: 8 a 13:30 h.
- KM 28 – YPF La Ribera
Lunes a viernes: 8 a 16 h.
Alertaron sobre riesgos de estafas con TelePASE
La AP01 informa a la comunidad sobre la detección de maniobras fraudulentas vinculadas a la adhesión al sistema TelePASE. Se han registrado situaciones en las que usuarios reciben llamados telefónicos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de personas que utilizan el nombre y la identidad visual de TelePASE para ofrecer la gestión del dispositivo TAG y solicitar información personal, datos bancarios y transferencias de dinero.
Ante esta situación, se aclara que ni la Autopista Rosario-Santa Fe ni TelePASE realizan contactos telefónicos, por WhatsApp, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación para incorporar usuarios al sistema o gestionar la entrega del dispositivo TAG.
Asimismo, ninguna de las dos entidades solicita información personal o financiera, datos de tarjetas bancarias ni transferencias de dinero para realizar estos trámites.