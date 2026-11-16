Cambios en el sistema

Autopista Santa Fe-Rosario: tres estaciones cobrarán únicamente con TelePASE desde diciembre

La medida comenzará a regir el 1° de diciembre de 2026 en los peajes de los kilómetros 16, 30 y 143. Desde esa fecha, los vehículos que circulen sin estar adheridos al sistema podrán recibir multas. El dispositivo TAG se entrega gratis y puede tramitarse hasta el 30 de noviembre.