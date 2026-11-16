Los conductores que utilizan habitualmente la Autopista Santa Fe - Rosario deberán realizar un trámite antes de diciembre para evitar inconvenientes al circular.
Autopista Santa Fe-Rosario: tres estaciones cobrarán únicamente con TelePASE desde diciembre
La medida comenzará a regir el 1° de diciembre de 2026 en los peajes de los kilómetros 16, 30 y 143. Desde esa fecha, los vehículos que circulen sin estar adheridos al sistema podrán recibir multas. El dispositivo TAG se entrega gratis y puede tramitarse hasta el 30 de noviembre.
A partir del 1° de diciembre de 2026, tres estaciones de peaje funcionarán exclusivamente con TelePASE y dejarán de contar con cabinas de atención manual. La nueva modalidad alcanzará a los puestos ubicados en los kilómetros 16, 30 y 143, donde comenzarán a aplicarse multas a los vehículos que pasen sin estar adheridos al sistema y sin contar con el dispositivo correspondiente.
La disposición apunta a agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera en los puestos de cobro. Por ese motivo, desde la administración de la autopista solicitaron a los usuarios que todavía no tienen TelePASE que gestionen su adhesión con anticipación.
Dónde retirar gratis el dispositivo TelePASE antes del 1° de diciembre
Los conductores podrán solicitar el dispositivo TAG directamente en las cabinas de atención manual de las tres estaciones alcanzadas por el cambio. Esta posibilidad estará disponible desde el lunes 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre.
El personal de peaje entregará gratuitamente el dispositivo junto con un folleto instructivo que explica cómo realizar su habilitación. De esta manera, quienes todavía utilizan el pago manual tendrán la posibilidad de completar el trámite antes de que entre en vigencia la nueva modalidad.
También existen puntos de atención habilitados en la Autopista Santa Fe -Rosario donde se puede retirar el dispositivo sin costo:
Kilómetro 141 – Peaje Troncal Sauce Viejo: de lunes a viernes, de 8 a 13.30 y de 14.30 a 20. Los sábados, de 8 a 13.30.
Kilómetro 28 – YPF La Ribera: de lunes a viernes, de 8 a 16.
Además, la adhesión puede realizarse en los puntos oficiales de TelePASE habilitados en distintos lugares del país.
Qué pasa si se circula sin TelePASE y cómo funciona el sistema
Desde el 1° de diciembre, los vehículos que atraviesen las estaciones de los kilómetros 16, 30 y 143 sin estar adheridos a TelePASE y sin el dispositivo TAG correspondiente quedarán sujetos a la aplicación de multas.
La adhesión al sistema es gratuita. Una vez habilitado, el dispositivo permite atravesar las estaciones de peaje sin detenerse, ya que el importe se debita automáticamente del medio de pago asociado a la cuenta del usuario.
Otro de los beneficios es la posibilidad de acceder a bonificaciones en las tarifas de peaje para quienes utilizan TelePASE. Además, los conductores pueden consultar sus facturas, revisar el detalle de los cruces realizados y administrar sus medios de pago a través de la plataforma de autogestión.
El trámite y la consulta de la cuenta pueden realizarse en el sitio oficial: www.telepase.com.ar/login.
La implementación del sistema exclusivamente electrónico en estas tres estaciones forma parte de un proceso de modernización del cobro en la autopista. Para los conductores que transitan habitualmente entre Rosario y Santa Fe, la principal recomendación es no esperar hasta último momento: retirar el TAG, completar la habilitación y verificar que el medio de pago esté correctamente asociado antes del 1° de diciembre.