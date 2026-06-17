La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) activó un protocolo de advertencia en todo el territorio nacional tras ser notificada sobre la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 en la ciudad de Rosario. El elemento fue robado de una institución médica ubicada en el microcentro de la localidad santafesina.
Buscan una fuente radiactiva de Cesio-137 sustraída en el microcentro de Rosario
El material desapareció de un laboratorio de medicina nuclear. Aunque las autoridades nacionales aclararon que el riesgo radiológico es bajo, pidieron no tocar el contenedor en caso de hallarlo y dar aviso urgente.
Según informaron fuentes oficiales, la faltante del material fue detectada el pasado martes alrededor de las 17:25 por el equipo de medicina nuclear del establecimiento.
El dispositivo había sido utilizado por última vez el viernes anterior, momento en el que quedó resguardado en el laboratorio dentro de una caja de plomo de unos dos centímetros de espesor. Tras constatarse la sustracción, se procedió a realizar la denuncia policial correspondiente y se dio aviso inmediato al organismo regulador con sede en Buenos Aires.
El elemento buscado es una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente que se encontraba alojada dentro de su blindaje de plomo, el cual consiste en una pequeña cápsula cilíndrica de aproximadamente 12 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho.
El Cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial empleado habitualmente en el ámbito de la salud para la verificación de equipamiento de diagnóstico y tratamientos oncológicos.
Recomendaciones ante un posible hallazgo
Si bien la incorrecta manipulación de este tipo de componentes puede resultar peligrosa para la salud debido a la emisión de radiación gamma, desde el gobierno nacional aclararon que en este caso puntual el riesgo radiológico "es muy bajo". A pesar de ello, se emitieron directivas estrictas para evitar accidentes.
Las autoridades solicitaron a la población que, en caso de encontrar la cápsula o un contenedor de características similares, se abstengan de tocarlo o moverlo bajo ningún concepto. Para informar sobre cualquier hallazgo, la ARN dispuso de manera urgente las siguientes líneas telefónicas de la Guardia SIER: (011) 1544718686, (011) 1544703839 y (011) 1544214581.
Antecedentes en la región
El robo de este material encendió las alarmas debido a los precedentes históricos que existen sobre el desvío de sustancias radiactivas en el sector salud.
El antecedente más grave en América Latina ocurrió en septiembre de 1987 en la ciudad de Goiânia, Brasil, cuando una fuente médica en desuso fue retirada de un hospital abandonado. En aquella oportunidad, la manipulación civil del elemento provocó la muerte de cuatro personas y afectó la salud de decenas de ciudadanos.