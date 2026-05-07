El príncipe y la princesa de Gales y sus hijos han bautizado a un canguro gris oriental con el nombre de Cwtch, que en galés significa "abrazo", en el zoológico de Australia.
William, Kate y sus hijos le pusieron nombre a una cría de canguro en el zoológico de Australia
El príncipe de Gales ha sido un defensor de la conservación, a través de su labor como embajador del premio Earthshot, una iniciativa global que él mismo creó para impulsar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales más acuciantes del mundo.
El conservacionista Robert Irwin, hijo de Steve Irwin, hizo el anuncio desde el zoológico de Queensland en una publicación conjunta de Instagram con la familia Gales.
En un mensaje de vídeo rodeado de canguros, Irwin agradeció a los miembros más jóvenes de la realeza —el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis— por haber ideado el nombre.
"[Cwtch] es el nombre perfecto para una cría de canguro, porque a esta edad les encanta que los acaricien y pasan la mayor parte del tiempo dentro de la bolsa con su madre", dijo.
"Cwtch ahora forma parte con orgullo de nuestra familia aquí en el Zoológico de Australia."
Irwin explicó que, según se pronuncia "kutch", invitó a la familia Gales a ayudar a ponerle nombre a la cría de canguro como parte de los esfuerzos para llamar la atención mundial sobre la conservación.
"Gracias por su apoyo a nuestros esfuerzos de conservación de la vida silvestre. Es muy importante que conservemos a todos nuestros animales, incluidos los símbolos, los canguros", dijo en su mensaje de video.
"Estos animales desempeñan un papel muy importante en la vegetación australiana y, ahí fuera, en el ecosistema, son simplemente cruciales."
"Con todos los animales a los que apoyamos y todos los esfuerzos de conservación de la vida silvestre que llevamos a cabo en todo el mundo, se trata de asegurarnos de devolver algo a la vida silvestre y a los lugares salvajes donde viven."
El príncipe Guillermo ha sido un defensor de la conservación, a través de su labor como embajador del premio Earthshot, una iniciativa global que él mismo creó para impulsar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales más acuciantes del mundo.
Irwin colabora con el príncipe impulsando proyectos centrados en la protección y restauración de la naturaleza, lo que también coincide con su propia organización benéfica global llamada Wildlife Warriors.
Los canguros grises orientales son una especie australiana que ayuda a mantener ecosistemas saludables para otros animales, insectos y plantas.
Sin embargo, los efectos de la pérdida de hábitat, el cambio climático y la actividad humana siguen representando una amenaza.