“Cwtch”

William, Kate y sus hijos le pusieron nombre a una cría de canguro en el zoológico de Australia

El príncipe de Gales ha sido un defensor de la conservación, a través de su labor como embajador del premio Earthshot, una iniciativa global que él mismo creó para impulsar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales más acuciantes del mundo.