El príncipe y la princesa de Gales compartieron en redes sociales un nuevo retrato familiar, con motivo de su 15 aniversario de bodas.
William y Kate compartieron una nueva foto familiar para celebrar su 15º aniversario
Los príncipes de Gales y sus tres hijos, sonriendo, vestidos con ropa casual, acostados sobre el pasto y acompañados por su perro: una tierna imagen familiar que se viralizó rápidamente.
En la fotografía, se ve a William y Kate tumbados en la hierba, sonriendo, junto a sus hijos —el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis— y su perro durante las vacaciones de Semana Santa. La foto fue tomada por el fotógrafo Matt Porteous en Cornualles.
La imagen fue compartida en las redes sociales junto con un emoji de corazón y el siguiente mensaje: "Celebrando 15 años de matrimonio".
Un amor de juventud
La pareja real contrajo matrimonio en la Abadía de Westminster en Londres en 2011, en una ceremonia televisada que atrajo a una audiencia estimada de miles de millones de personas en todo el mundo.
El príncipe y la princesa, que se conocieron en la Universidad de St Andrews, pasaron sus primeros tres años de casados en Anglesey, donde el príncipe Guillermo realizó un entrenamiento de helicóptero para convertirse en piloto de búsqueda y rescate de la Royal Air Force (RAF).
"Me encantó mi tiempo aquí. Fue muy divertido... Lo echo de menos. Echo de menos el trabajo, echo de menos el compañerismo", dijo el príncipe William a los aprendices en la estación el martes.
"El tiempo que pases aquí arriba se te pasará volando, eso es lo que pasa. Recordarás esta época con mucho cariño", dijo.
La pareja real dio la bienvenida a su primer hijo, el príncipe George, en 2013. La princesa Charlotte nació dos años después, seguida del príncipe Louis en 2018.