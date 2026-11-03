Empleadas domésticas: qué cambia y cuánto se cobra por hora tras el aumento de noviembre de 2026

Las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares perciben un incremento salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualización fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Este porcentaje se aplica de forma directa sobre las remuneraciones mínimas del mes anterior.
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El personal de casas particulares recibe un incremento salarial del 1,6% en noviembre, acompañado por la integración definitiva de la suma no remunerativa al sueldo básico. Conocé la escala detallada por categorías, las modalidades con y sin retiro, y los adicionales vigentes.
A esta suba se le suma un factor clave: la absorción definitiva del 25% restante de la suma no remunerativa de 20.000 pesos que había sido otorgada originalmente en agosto. Este esquema se desarrolló de manera escalonada (incorporando un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el porcentaje final en noviembre), logrando que dicha suma quede totalmente integrada al salario básico en el anteúltimo mes del año. Como consecuencia, el incremento efectivo percibido por los trabajadores refleja un impacto superior al porcentaje nominal estipulado.
Escala salarial por hora y por mes según cada categoría
Las remuneraciones mínimas obligatorias se dividen en cinco categorías profesionales, contemplando además las modalidades con y sin retiro:
Personal para tareas generales (Limpieza, lavado, planchado y mantenimiento):
- Con retiro: $4.174,62 por hora ($512.142,96 mensuales).
- Sin retiro: $4.451,49 por hora ($562.837,52 mensuales).
Asistencia y cuidado de personas (Cuidadores de adultos y niñeras):
- Con retiro: $4.451,49 por hora ($562.837,52 mensuales).
- Sin retiro: $4.923,50 por hora ($620.420,85 mensuales).
Personal para tareas específicas (Cocineros y funciones que requieren especialización):
- Con retiro: $4.700,21 por hora ($575.394,53 mensuales).
- Sin retiro: $5.098,84 por hora ($633.782,08 mensuales).
Supervisores (Coordinación y control de personal):
- Con retiro: $4.928,28 por hora ($614.791,27 mensuales).
- Sin retiro: $5.344,33 por hora ($678.036,40 mensuales).
Caseros (Cuidado general y preservación de viviendas con vivienda en el lugar):
- Únicamente modalidad sin retiro: $4.451,49 por hora ($562.837,52 mensuales).
Adicionales vigentes: antigüedad y zona desfavorable
Al momento de liquidar los haberes correspondientes a noviembre, los empleadores deben contemplar dos adicionales fundamentales previstos por la normativa:
- Adicional por antigüedad: Equivale al 1% del sueldo mensual por cada año de servicio prestado con el mismo empleador. Cabe destacar que los años se computan a partir del 1° de septiembre de 2020, sin tomar en cuenta el tiempo trabajado con anterioridad a esa fecha. Al elevarse el básico formal, este monto se incrementa de forma automática.
- Adicional por zona desfavorable: Representa un 31% de recargo sobre los salarios mínimos de cada categoría. Aplica exclusivamente para aquellas relaciones laborales cuyos lugares de trabajo se sitúen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.
Asimismo, las horas realizadas por fuera de la jornada habitual cuentan con recargos obligatorios: un 50% para días comunes y un 100% para los sábados después de las 13:00, domingos y feriados.
El incremento del 1,6% sumado a la absorción total del bono no remunerativo representa un nuevo paso en la actualización paritaria del sector de casas particulares de cara al cierre de año. Tras este tramo de noviembre, el esquema salarial prevé una última suba similar para diciembre, momento en el cual se evaluará una nueva revisión de los pisos mínimos por parte de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.