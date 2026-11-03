Un 1,6% más

Empleadas domésticas: qué cambia y cuánto se cobra por hora tras el aumento de noviembre de 2026

El personal de casas particulares recibe un incremento salarial del 1,6% en noviembre, acompañado por la integración definitiva de la suma no remunerativa al sueldo básico. Conocé la escala detallada por categorías, las modalidades con y sin retiro, y los adicionales vigentes.