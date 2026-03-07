Efemérides

Por qué se celebra el Día de los Cereales el 7 de marzo y cuál es su impacto en Argentina

Este 7 de marzo se conmemora la importancia de estos granos, pilares de la nutrición global y piezas clave en la economía productiva de Santa Fe y el país. En un contexto de desafíos climáticos y récords de producción, el sector analiza el impacto de los cereales en la mesa de los argentinos y en los mercados internacionales.