Por qué se celebra el Día de los Cereales el 7 de marzo y cuál es su impacto en Argentina
Este 7 de marzo se conmemora la importancia de estos granos, pilares de la nutrición global y piezas clave en la economía productiva de Santa Fe y el país. En un contexto de desafíos climáticos y récords de producción, el sector analiza el impacto de los cereales en la mesa de los argentinos y en los mercados internacionales.
La palabra "cereal" rinde homenaje a Ceres, la deidad romana de la agricultura.
Cada 7 de marzo, el calendario internacional hace un alto para reconocer a los cereales, un grupo de alimentos que no solo constituye la base de la dieta humana desde hace 10.000 años, sino que hoy representa más del 50% del consumo calórico mundial. Para una provincia como Santa Fe, corazón de la zona núcleo productiva, esta fecha adquiere una relevancia estratégica: los cereales son el motor que dinamiza pueblos, puertos y mesas familiares.
Raíces y actualidad: de la diosa Ceres a la Revolución Verde
En la actualidad, el escenario es de optimismo productivo pero también de cautela nutricional. Según los últimos informes de la Bolsa de Cereales y organismos internacionales, se proyecta una producción mundial récord para el ciclo 2025/26, alcanzando aproximadamente los 2.869 millones de toneladas. En Argentina, la recuperación de los perfiles hídricos tras años de sequía posiciona al maíz y al trigo como los grandes protagonistas de la campaña actual, con la tecnología de fertilización como aliada clave para cerrar brechas de rendimiento.
Salud y nutrición: el valor de lo integral
Desde el punto de vista nutricional, los expertos coinciden en que no todos los cereales impactan igual en el organismo. La tendencia para este 2025 refuerza la necesidad de optar por cereales integrales (avena, centeno, arroz integral) por sobre los refinados.
Los granos enteros conservan la fibra, vitaminas y minerales que ayudan a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares. En contraste, el consumo excesivo de productos ultraprocesados derivados de harinas refinadas sigue siendo un punto de atención para las autoridades sanitarias, que instan a volver a lo natural y a las bondades del grano completo.
Celebrar el Día de los Cereales es, en esencia, celebrar la seguridad alimentaria.
El campo y los cereales: una celebración compartida
Curiosamente, el 7 de marzo también se celebra en Argentina el Día Mundial del Campo. Esta coincidencia no es menor; resalta la simbiosis entre el suelo, el productor y el fruto. En nuestra región, el cultivo de cereales no es solo una actividad extractiva, sino un ecosistema que involucra ciencia, logística y tradición.
La versatilidad de estos cultivos permite desde la elaboración del pan diario hasta aplicaciones industriales complejas, incluyendo biocombustibles y productos farmacéuticos, consolidando a los cereales como el recurso renovable más importante de la civilización moderna.
Celebrar el Día de los Cereales es, en esencia, celebrar la seguridad alimentaria. En un mundo con una demanda creciente y un clima cambiante, el desafío para Santa Fe y para el país radica en producir más y mejor, garantizando que este milenario regalo de la tierra siga siendo el sustento accesible y saludable que la humanidad requiere para su desarrollo.