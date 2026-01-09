Video: quiso chamuyar a una chica “a lo Mariano Closs” y se volvió viral

“Cada uno conquista como quiere”, dice el video, pero este joven llevó el chamuyo a otro nivel: en pleno coqueteo con una chica de apellido Mora, transformó la charla en un mini-relato futbolero que terminó explotando en redes.
Un chico se volvió viral tras intentar encarar a una chica llamada Mora con un recurso bien futbolero: la asoció con Rodrigo Mora y empezó a gritar el apellido como el histórico relator de la Copa Libertadores.
La lógica fue directa: Mora = fútbol. Enseguida lo conectó con Rodrigo Mora, ex River y con paso por la Universidad de Chile, y ahí se le encendió el personaje.
Con el contexto armado, el chico empezó a gritar “¡Mora!” imitando el estilo de Mariano Closs, la voz histórica de la Copa Libertadores y de las transmisiones de Fox Sports (hoy ESPN) en Argentina.
La escena, tan insólita como efectiva para generar comentarios, se viralizó por el contraste entre el coqueteo y el tono de relato de cancha: risas, memes y compartidas al por mayor para un momento que, como mínimo, ya quedó en el archivo del “levante futbolero”.