#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
"¿Qué quisiste hacer con la salida de Mora?"

Video: quiso chamuyar a una chica “a lo Mariano Closs” y se volvió viral

Un chico se volvió viral tras intentar encarar a una chica llamada Mora con un recurso bien futbolero: la asoció con Rodrigo Mora y empezó a gritar el apellido como el histórico relator de la Copa Libertadores.

De Rodrigo Mora al levante: la imitación de Mariano Closs que explotó en redes.De Rodrigo Mora al levante: la imitación de Mariano Closs que explotó en redes.
Seguinos en
Por: 

“Cada uno conquista como quiere”, dice el video, pero este joven llevó el chamuyo a otro nivel: en pleno coqueteo con una chica de apellido Mora, transformó la charla en un mini-relato futbolero que terminó explotando en redes.

La lógica fue directa: Mora = fútbol. Enseguida lo conectó con Rodrigo Mora, ex River y con paso por la Universidad de Chile, y ahí se le encendió el personaje.

Con el contexto armado, el chico empezó a gritar “¡Mora!” imitando el estilo de Mariano Closs, la voz histórica de la Copa Libertadores y de las transmisiones de Fox Sports (hoy ESPN) en Argentina.

La escena, tan insólita como efectiva para generar comentarios, se viralizó por el contraste entre el coqueteo y el tono de relato de cancha: risas, memes y compartidas al por mayor para un momento que, como mínimo, ya quedó en el archivo del “levante futbolero”.

Seguinos en
#TEMAS:
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro