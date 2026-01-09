"¿Qué quisiste hacer con la salida de Mora?"

Video: quiso chamuyar a una chica “a lo Mariano Closs” y se volvió viral

Un chico se volvió viral tras intentar encarar a una chica llamada Mora con un recurso bien futbolero: la asoció con Rodrigo Mora y empezó a gritar el apellido como el histórico relator de la Copa Libertadores.