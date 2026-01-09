Darío Barassi propuso una “gordo party” en Punta del Este y se volvió viral
Durante sus días de descanso en la costa uruguaya, el actor apeló al humor y la ironía para reflexionar sobre los mandatos estéticos, convocar a quienes se sintieron identificados y generar una ola de reacciones en redes sociales.
Darío Barassi se encuentra de vacaciones en Punta del Este.
El actor y conductor Darío Barassi disfruta de unos días de descanso en Punta del Este, más precisamente en José Ignacio, uno de los destinos más exclusivos del verano. Desde allí, compartió un video en redes sociales que rápidamente se volvió viral por su tono humorístico y descontracturado.
Vacacionesyhumorsin filtro
Instalado en la costa esteña, Barassi decidió contar lo que vive en el balneario elegido por celebridades y figuras del jet set. Antes de entrar en tema, aclaró el espíritu del mensaje: “Es un video con humor, tómenlo así, no lo sobreanalicen, riámonos un poco”, advirtió, fiel a su estilo.
En el video, el conductor comentó con ironía que en José Ignacio parece no haber lugar para cuerpos como el suyo. “Faltan gordos y peludos. Yo soy un combo de los dos”, lanzó, mientras describía el paisaje humano que lo rodea: personas muy entrenadas, bronceadas y prolijas. Con exageraciones y frases desopilantes, Barassi resaltó el contraste entre su figura y la estética predominante del lugar.
Lejos de victimizarse, el actor redobló la apuesta y convocó a quienes se sintieran identificados. Propuso que, si había otros “gordos” vacacionando en la zona, se manifestaran en los comentarios para juntarse y acompañarse. “Vamos juntos de la mano por la playa”, sugirió, siempre en tono de broma.
El conductor reveló lo que le ocurre en la zona más exclusiva de Punta del Este.
La idea final:unafiestadiferente
Sobre el cierre, Barassi fue más allá y planteó dos posibles “negocios”: importar personas con cuerpos diversos al balneario o armar una especie de grupo de apoyo que termine en una “gordo party”, con un sunset inclusivo y divertido. “Gordos peludos, los espero”, cerró, reforzando el mensaje con humor y autocrítica.
El video fue celebrado por sus seguidores, que destacaron su autenticidad y la capacidad de reírse de sí mismo, incluso en un entorno donde predominan los estereotipos.