Cronograma de pago de agosto para los empleados estatales de Santa Fe
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el pago para el personal de planta del Estado y jubilados el jueves 4. En tanto que las autoridades superiores de los tres poderes lo cobrarán el viernes 5.
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.040.000.
Viernes 5 de septiembre
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
El calendario de haberes de agosto 2025. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe
Lunes 8 de septiembre
* Liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio (1,5%)
