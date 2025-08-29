#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Desde este lunes

Cronograma de pago de agosto para los empleados estatales de Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el cronograma de pagos el lunes 8 con la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio.

 11:10
 / 
Por: 

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el pago para el personal de planta del Estado y jubilados el jueves 4. En tanto que las autoridades superiores de los tres poderes lo cobrarán el viernes 5.

Se informó además la fecha respecto al cobro de la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio, un 1,5% para el 8 de septiembre.

Lunes 1 de septiembre (acreditación en cuenta sábado 30 de agosto)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000.

* Escalafón Policial y Penitenciario.

El gobierno santafesino dio a conocer las fechas. Crédito: Flavio RainaEl gobierno santafesino dio a conocer las fechas. Crédito: Flavio Raina

Martes 2 de septiembre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de septiembre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 4 de septiembre

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.040.000.

Viernes 5 de septiembre

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

El calendario de haberes de agosto 2025. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa FeEl calendario de haberes de agosto 2025. Crédito: Gobierno de la provincia de Santa Fe

Lunes 8 de septiembre

* Liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio (1,5%)

#TEMAS:
Gobierno de la Provincia
Cronograma de pagos

