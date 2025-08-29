Desde este lunes

Cronograma de pago de agosto para los empleados estatales de Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de agosto se percibirán a partir del lunes 1 de septiembre, finalizando el cronograma de pagos el lunes 8 con la liquidación complementaria por aumento política salarial mes julio.