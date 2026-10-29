Comienza el lunes

Cronograma de pago de los sueldos de octubre de empleados públicos de Santa Fe

El incremento acordado en paritarias para este mes es de 1,6 % y acumula en lo que va del segundo semestre un 7,1 %. Además, el mínimo garantizado para octubre es de $ 130.000, lo que representa en los sectores iniciales del escalafón lograr un aumento del 11,3 % con respecto a junio.