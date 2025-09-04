Día de la Secretaria, ¿por qué se celebra este 4 de septiembre?

Cada 4 de septiembre, la Argentina y otros países de la región rinden homenaje a una figura clave en el mundo laboral: la secretaria. Desde consultorios médicos hasta las oficinas de grandes corporaciones, su labor es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización.
Sin embargo, pocos conocen el origen de esta celebración, que se remonta al siglo XIX con la invención de la máquina de escribir y se consolida con las luchas por los derechos laborales de las mujeres.
Un invento, una hija y una efeméride
La historia más difundida sobre el origen del Día de la Secretaria se enlaza directamente con Christopher Lathan Sholes, el inventor de la primera máquina de escribir moderna, patentada en 1873. Se cuenta que fue su hija, Lilian Sholes, quien se convirtió en la primera mujer en probar el dispositivo. Este hecho la transformó, simbólicamente, en la primera dactilógrafa de la historia.
Décadas más tarde, los fabricantes de estas máquinas, en un gesto de homenaje a la invención y a Lilian, comenzaron a organizar concursos de dactilografía. Estos eventos no solo buscaban premiar a las secretarias más hábiles, sino que también contribuyeron a popularizar la efeméride. Con el tiempo, esta celebración se institucionalizó, aunque sin una fecha unificada a nivel global.
La lucha por los derechos laborales en Estados Unidos
Otra vertiente del origen de esta celebración se ubica en 1942, en Estados Unidos, con la creación de la Asociación Nacional de Secretarias. El objetivo de esta organización fue reconocer los derechos laborales y dignificar la profesión, en un contexto donde el trabajo de las secretarias no siempre era valorado.
Una década después, María Barret, presidenta de la asociación, impulsó la "Semana Nacional de las Secretarias". Este evento, que buscaba resaltar el rol de estas trabajadoras, ganó rápidamente el apoyo de importantes figuras empresariales como C. King Woodbridge (presidente de Dictaphone Corporation) y Harry F. Klemfuss.
La iniciativa cruzó las fronteras de Estados Unidos y se extendió a nivel mundial, contribuyendo a la celebración del día.
Un congreso en Buenos Aires que marcó la historia de la celebración
Durante la década de 1960, el reclamo por la igualdad de oportunidades y salarios justos para las mujeres se intensificó en América Latina. Estas demandas culminaron con un hito fundamental para la región: el Primer Congreso Interamericano de Secretarias, celebrado en la ciudad de Buenos Aires a principios de la década de 1970.
En este congreso, se acordó homenajear a estas profesionales, eligiendo el 4 de septiembre como la fecha oficial en la Argentina y Uruguay, en conmemoración a la fecha en la que se realizó el evento. Esta decisión marcó una diferencia con otros países que, si bien también celebran el Día de la Secretaria, lo hacen en fechas distintas:
26 de abril: Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia y Perú.
30 de septiembre: Venezuela y Brasil.
16 de junio: México.
El Día de la Secretaria es más que una simple celebración; es el reconocimiento a una profesión que ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas del mercado laboral. Es un recordatorio de cómo la innovación tecnológica y las luchas sociales se entrelazaron para dar origen a una de las efemérides más reconocidas en el calendario laboral.
