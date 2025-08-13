Efemérides

Día del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto

Con un 10% de zurdos en el mundo, la fecha busca visibilizar los desafíos que enfrentan y promover la adaptación de objetos para su uso cotidiano. Figuras como Einstein y Marie Curie demuestran que esta particularidad no es limitante, sino una característica ligada al genio y la innovación a lo largo del tiempo.