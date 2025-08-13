Día del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto
Con un 10% de zurdos en el mundo, la fecha busca visibilizar los desafíos que enfrentan y promover la adaptación de objetos para su uso cotidiano. Figuras como Einstein y Marie Curie demuestran que esta particularidad no es limitante, sino una característica ligada al genio y la innovación a lo largo del tiempo.
Charly García, Angelina Jolie, Lionel Messi y Manu Ginóbili, parte del 10% de la población mundial es zurda.
Cada 13 de agosto, el mundo conmemora a una minoría que ha enfrentado desafíos y estigmas a lo largo de la historia: las personas zurdas. Desde su origen en 1976, esta fecha busca visibilizar las dificultades cotidianas y los prejuicios que enfrentan aquellos que usan predominantemente su mano izquierda.
La jornada, impulsada por el "Club de los Zurdos" de Inglaterra en 1990, tiene como principal objetivo concientizar sobre la necesidad de adaptar objetos y entornos diseñados para la mayoría diestra, promoviendo así la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
Ned Flanders (Los Simpsons), un referente del mundo zurdo.
La ciencia detrás de la zurdera
La respuesta a por qué algunas personas son zurdas y otras diestras es compleja y multifactorial. Se relaciona con la lateralidad, una función neurológica que define la preferencia por un lado del cuerpo. Esta preferencia se desarrolla en la primera infancia, generalmente entre los 3 y 5 años, aunque en algunos casos la tendencia puede observarse incluso en bebés.
A nivel cerebral, las diferencias físicas son mínimas, pero el funcionamiento es distinto. La función motora del cuerpo es controlada por el hemisferio cerebral opuesto; por lo tanto, las personas zurdas tienden a usar más el hemisferio derecho para sus movimientos.
Estudios recientes sugieren que más de 40 genes podrían estar implicados en esta preferencia, vinculados al establecimiento de asimetrías en el cuerpo. Sin embargo, los expertos coinciden en que la zurdera es el resultado de una combinación de factores genéticos, neurológicos y estímulos externos.
Estos futbolistas zurdos, son diestros para otras actividades, lo que se conoce como lateralidad cruzada.
Una minoría histórica y sus consecuencias
Se estima que solo el 10% de la población mundial es zurda, lo que los convierte en una minoría significativa. Esta desproporción ha llevado a que, históricamente, el mundo haya sido diseñado para la mayoría diestra.
Una consecuencia de esto son los llamados "zurdos contrariados", personas que, por adaptación o presión social, se vieron obligadas a usar su mano derecha, a menudo con un rendimiento motor inferior al natural. Esta imposición demuestra el impacto de la falta de inclusión y la necesidad de normalizar la diversidad en las preferencias de lateralidad.
Superstición, historia y estigma
A lo largo de la historia, la zurdera ha estado rodeada de supersticiones y connotaciones negativas. En muchas culturas, ha sido asociada con la mala suerte o incluso la brujería. Las palabras mismas reflejan este sesgo: en inglés, "right" significa tanto "correcto" como "derecha", mientras que en francés, "gauche" (izquierda) también se traduce como "torpe".
En latín, la palabra "siniestro" proviene de sinister, que significa "izquierdo". Afortunadamente, en los tiempos modernos, se trabaja para reducir estos estereotipos y promover una sociedad más inclusiva.
Charly García, una de las figuras más importantes de la música popular argentina y latinoamericana, es zurdo.
Zurdos famosos que hicieron historia
A pesar de ser una minoría, muchos de los nombres más influyentes de la historia han sido zurdos. En Argentina, destacados artistas y deportistas han dejado su huella utilizando su mano izquierda:
Músicos: Gustavo Cerati, Charly García, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Phil Collins, Justin Bieber y Lady Gaga -entre otros-.
Deportistas:Diego Maradona, Lionel Messi (aunque hay una particularidad, los dos mejores futbolistas zurdos de la historia son diestros para otras actividades como escribir, lo que se conoce como lateralidad cruzada), Ángel Di María, Ayrton Senna, Guillermo Vilas, Rafael Nadal, Emanuel Ginóbili, LeBron James y Sergio "Maravilla" Martínez -entre otros-.
Artistas pictóricos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Rafael, Rubens, Velázquez, Paul Klee y Anita Malfatti -entre otros-.
Actores: Jim Carrey, Tom Cruise, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Angelina Jolie, y Charlie Chaplin -entre otros-.
"Guernica", de Pablo Picasso. Una de las obras más famosas de la historia, fue pintada por un zurdo.
A nivel mundial, la lista incluye a figuras de la talla de Albert Einstein, Marie Curie, Neil Armstrong, demostrando que la zurdera es una característica que trasciende el estigma y se asocia con el talento y la creatividad.
