En bastones, gajos, rústicas, onduladas o rejilla. La papa frita es, sin discusión, uno de los platos y guarniciones más populares del mundo. Este 20 de agosto se rinde homenaje a una preparación que trasciende fronteras y cuya historia gastronómica combina leyendas europeas, disputas internacionales y récords de consumo global.
Día Mundial de la Papa Frita: el origen del acompañamiento perfecto y por qué se celebra este 20 de agosto
La fecha rinde tributo a un clásico gastronómico universal cuyo origen disputan Francia y Bélgica, y que suma decenas de estilos y acompañamientos en todo el mundo.
El misterio detrás de la fecha y el debate por su autoría
Aunque la conmemoración se ha consolidado en el calendario internacional cada 20 de agosto, no existe un registro histórico preciso sobre por qué se eligió este día para honrar a las papas fritas. Lo que sí es objeto de un ferviente debate es la autoría de su invención, disputada desde hace siglos entre Bélgica y Francia.
Por un lado, la versión belga señala que a finales del siglo XVII, en la región de Namur, los habitantes solían freír pequeños peces del río Mosa. Cuando el invierno heló las aguas e impidió la pesca, los pobladores cortaron papas con forma de pez y las frieron, dando origen a la costumbre. Además, la denominación en inglés como "French fries" tendría su explicación en la Primera Guerra Mundial, cuando soldados estadounidenses probaron este plato en la región francófona de Bélgica y asumieron que la preparación era francesa.
Por otro lado, la tradición francesa ubica el nacimiento de este ícono gastronómico en el París de finales del siglo XVIII, donde vendedores ambulantes las preparaban en carritos sobre el célebre puente Pont-Neuf. Ante la falta de documentación definitiva, los historiadores gastronómicos coinciden en que ambas naciones han contribuido al refinamiento de la técnica.
Variedades, técnicas y consumo en el mundo
Con más de 30 formas de corte y preparación identificadas globalmente, el plato se adaptó a las costumbres de cada región. Bélgica se destaca por su técnica de doble cocción para lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro; Canadá creó la popular poutine (papas con queso en grano y salsa gravy); y el Reino Unido las consolidó como el acompañamiento indispensable del tradicional fish and chips.
El impacto de este alimento en el consumo masivo se refleja fuertemente en mercados como el de Estados Unidos, donde se estima un promedio de 13 kilogramos de papas fritas por persona al año. Gran parte de esta cifra responde a la expansión de cadenas de comida rápida durante el siglo XX, convirtiendo al tubérculo frito en uno de los productos más comercializados y exportados a nivel global.
Un fenómeno gastronómico global
Más allá de los condimentos o del corte elegido —sea bastón tradicional, paja o gajo rústico—, las papas fritas han sabido mantener su vigencia e innovación a lo largo de más de dos siglos. Este 20 de agosto, la celebración reconoce un plato universal que comenzó en los puestos callejeros europeos y hoy forma parte fundamental de la cocina cotidiana en todo el planeta.