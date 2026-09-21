Aunque este lunes 21 de septiembre las plazas, parques y espacios públicos de Argentina celebran tradicionalmente el Día de la Primavera y del Estudiante, el cambio de estación astronómico no ocurrirá durante esta jornada. Según precisó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de septiembre se producirá exactamente el martes 22 de septiembre a las 21:05 (hora oficial argentina), momento formal en el que el hemisferio sur le dará la bienvenida a la primavera de 2026.
Por qué este 21 de septiembre no empieza oficialmente la primavera 2026 en Argentina
Pese a los festejos populares de esta fecha, el cambio de estación astronómico ocurrirá formalmente en el país durante la noche del martes 22.
Tradición cultural versus precisión astronómica
En Argentina prima una histórica costumbre popular que vincula el 21 de septiembre con la llegada de las flores, el clima más cálido y los festejos estudiantiles. Sin embargo, el calendario astronómico pocas veces coincide exactamente con esa fecha fija.
El motivo de este desfasaje obedece al movimiento orbital de la Tierra. El año trópico (el tiempo exacto que tarda el planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol) no dura exactamente 365 días, sino aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Para ajustar esa diferencia temporal en la vida cotidiana, el calendario gregoriano agrega un día extra cada cuatro años mediante los años bisiestos. Esta variación acumulada hace que el momento exacto en el que se produce el equinoccio alterne entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur.
Qué es el equinoccio y cómo impacta en la luz del día
Etimológicamente, la palabra "equinoccio" proviene del latín aequinoctium, término compuesto por aequus (igual) y nox (noche), lo que se traduce como "noche igual". Durante este fenómeno astronómico, el eje de rotación de la Tierra se ubica de forma perpendicular a los rayos del Sol, los cuales inciden de manera directa sobre el ecuador celeste.
Como consecuencia directa de esta alineación, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta: 12 horas de luz solar y 12 horas de oscuridad. A partir de la noche del martes 22 de septiembre a las 21:05, el hemisferio sur comenzará a inclinarse progresivamente hacia el Sol. Esto provocará que los días se vuelvan cada vez más largos y las noches más cortas, un proceso que continuará de forma gradual hasta alcanzar el solsticio de verano en el mes de diciembre. En contraposición, en el hemisferio norte el equinoccio marcará el inicio oficial del otoño.
Clima, naturaleza y renovación de estación
Más allá del rigor de los cálculos astrofísicos, la llegada de la primavera trae consigo notables transformaciones biológicas y climáticas. Las temperaturas promedio comienzan a subir, las horas de insolación diaria se incrementan y la humedad favorece el despertar de la vegetación.
En el ámbito natural y agropecuario, este período resulta crucial. Las plantas inician su proceso de floración y brote de foliage, regresan diversas aves migratorias y en el campo argentino arrancan las tareas de siembra de la cosecha gruesa. Aunque durante las primeras semanas suelen persistir fluctuaciones térmicas y entradas periódicas de aire frío heredadas del invierno, la tendencia general se orienta hacia jornadas progresivamente más templadas.
Una celebración con doble festejo en 2026
La particularidad de este año 2026 radica en que la sociedad argentina vivirá una celebración repartida en dos momentos diferenciados. Por un lado, las actividades recreativas, picnics y encuentros de jóvenes se llevan a cabo durante este lunes 21 de septiembre, respetando el calendario festivo tradicional. Por otro lado, la entrada astronómica real ocurrirá casi al cierre de la noche del martes 22 de septiembre.
Esta convivencia entre el festejo popular y el dato astronómico reafirma que la primavera es, ante todo, un símbolo cultural de renovación, encuentro al aire libre y optimismo social.
El inicio oficial de la primavera astronómica quedará registrado este martes 22 de septiembre a las 21:05, cuando los astros marquen de manera exacta el cambio de estación. No obstante, la vigencia del 21 de septiembre como el Día de la Primavera demuestra que las tradiciones sociales poseen su propio peso y significado en el país, ofreciendo a los argentinos la excusa perfecta para celebrar en dos jornadas seguidas el renacer de la naturaleza.