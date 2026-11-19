El zoológico de Cincinnati, en Ohio, ha anunciado que su querida hipopótamo Fiona falleció pocos días después de tragarse un gorro de punto que se coló en su recinto.
Finalmente, murió la hipopótama que se había tragado un gorro en el zoológico de Cincinnati
"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", dijo el zoológico el jueves por la tarde.
"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", dijo el zoológico el jueves por la tarde.
Fiona se tragó el sombrero hace unos 10 días y al principio no presentaba síntomas, pero luego necesitó atención de urgencia.
El personal veterinario "hizo todo lo posible por ayudarla", pero "a pesar de los múltiples intentos de extraerle el sombrero, al final fue demasiado difícil de superar", dijo el zoológico.
"Estamos conmocionados en este momento", declaró Dave Jenike, director del zoológico de Cincinnati. "No esperábamos este desenlace. Luchó hasta que ya no pudo más".
Cómo ocurrió el insólito accidente
Michelle Curley, portavoz del zoológico, había dicho que el sombrero llegó al recinto de Fiona por accidente, después de que un visitante lo lanzara al aire y se enganchara en un ventilador de techo que lo lanzó a través de una pequeña abertura.
"Probablemente no podríamos lograr que volviera a suceder aunque lo intentáramos", dijo Curley.
Aunque al principio parecía estar bien, unos días después su apetito empezó a disminuir, y el personal del zoológico intentó animar a Fiona a comer para ayudarla a expulsar el sombrero por su sistema digestivo.
Por qué descartaron operarla
Una ecografía realizada antes de su muerte mostró que el sombrero había pasado por el intestino delgado de Fiona. Un cuidador del zoológico explicó que la cirugía no era una opción para hipopótamos adultos y que "nuestra mejor oportunidad de éxito con Fiona sería que lo expulsara por sí sola".
"Nuestro equipo de cuidado animal fue heroico en sus esfuerzos por salvarla. Hicieron todo lo posible, pero su cuerpo ya no podía luchar", dijo Jenike.
Fiona nació prematuramente en el zoológico de Cincinnati en 2017 y al principio tuvo dificultades para sobrevivir. Al nacer, pesó 13 kg (29 libras), lo que, según el zoológico, representaba aproximadamente la mitad del peso más bajo registrado hasta entonces para su especie.
Su historia inspiró un sabor de helado, así como un personaje del ballet de Cincinnati.