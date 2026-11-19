Estados Unidos

Finalmente, murió la hipopótama que se había tragado un gorro en el zoológico de Cincinnati

"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", dijo el zoológico el jueves por la tarde.