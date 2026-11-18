El zoológico de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos, comunicó que su querida hipopótamo Fiona está recibiendo atención médica de urgencia tras tragarse un gorro de punto que se coló en su recinto.
EEUU: una hipopótama del zoológico de Cincinnati se tragó un gorro y preocupa su salud
La institución comunicó a sus visitantes que el sombrero llegó al recinto de Fiona -famosa por haber nacido prematura- por accidente, cuando un visitante lo lanzó al aire y se enganchó en un ventilador de techo; y que están tomando medidas para que no se repita.
El zoológico informó que Fiona se había tragado el sombrero hacía unos nueve días y que al principio no presentaba síntomas, y agregó que era "lo suficientemente grande como para que un sombrero pequeño pudiera pasar sin problemas".
Pero unos días después, su apetito empezó a disminuir, y el personal del zoológico intentaba animar a Fiona a comer para ayudarla a expulsar el sombrero por su sistema digestivo.
Por qué es famosa la hipopótama Fiona
Fiona saltó a la fama al nacer prematuramente en el zoológico de Cincinnati, donde al principio luchó por sobrevivir. Su historia inspiró un sabor de helado y un personaje del ballet de Cincinnati.
Un insólito accidente con un visitante
Michelle Curley, portavoz del zoológico, declaró a los medios estadounidenses que el sombrero llegó al recinto de Fiona por accidente, después de que un visitante lo lanzara al aire y se enganchara en un ventilador de techo que lo lanzó a través de una pequeña abertura.
"Probablemente no podríamos lograr que no vuelva a suceder aunque lo intentáramos", dijo Curley.
El personal del zoológico ha estado proporcionando una serie de medidas de apoyo, como fluidoterapia y ecografías, para ayudar a Fiona a recuperarse.
La última ecografía mostró que el sombrero estaba pasando por el intestino delgado de Fiona, según informaron los miembros del personal médico, quienes añadieron que todavía está un poco deshidratada.
Por qué descartaron una cirugía
"La cirugía no es una opción para los hipopótamos adultos y nuestra mejor oportunidad de éxito con Fiona sería que ella pudiera superar esto por sí sola", dijo uno de los cuidadores del zoológico en una actualización.
Fiona nació seis semanas antes de lo previsto, hija de Bibi, una hipopótamo de 17 años, el 24 de enero.
Al nacer pesó 13 kg, lo que, según el zoológico, representa aproximadamente la mitad del peso más bajo registrado hasta entonces para un ejemplar de su especie al nacer.
El zoológico declaró que el personal la apoyaba y esperaba que demostrara ser tan fuerte y resistente como lo fue al principio de su vida.