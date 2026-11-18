Corre peligro

EEUU: una hipopótama del zoológico de Cincinnati se tragó un gorro y preocupa su salud

La institución comunicó a sus visitantes que el sombrero llegó al recinto de Fiona -famosa por haber nacido prematura- por accidente, cuando un visitante lo lanzó al aire y se enganchó en un ventilador de techo; y que están tomando medidas para que no se repita.