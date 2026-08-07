Propiedad privada y derechos

Fiscalías ambientales cuestionan la reforma por su posible regresión en materia ambiental

Advierten que la iniciativa que modifica la Ley de Manejo del Fuego reduciría las restricciones sobre los terrenos incendiados, dejaría sin protección a humedales y pastizales y podría entrar en conflicto con estándares constitucionales e internacionales de protección ambiental. La Red Argentina de Fiscalías Ambientales presentó un informe técnico ante el Senado de la Nación.