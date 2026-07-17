El fenómeno comenzó de manera fortuita en el barrio residencial de Ballard, en la ciudad norteamericana de Seattle. Kiana Hall, una vecina de 33 años, caminaba junto a su pareja cerca de un establecimiento comercial de la zona cuando divisó debajo de un automóvil lo que inicialmente supuso que era un gato doméstico.
Furor por "Jimothy", el mapache con una inusual fisonomía que cautiva al mundo desde las redes
Un ejemplar que habita las calles de Seattle se transformó en un fenómeno viral tras superar los 5 millones de reproducciones. Aunque no cuenta con un diagnóstico veterinario formal, especialistas y usuarios coinciden en que padece una extraña condición congénita conocida como síndrome de columna corta.
Al aproximarse con su teléfono celular para registrar la escena, emergió una criatura gris, notablemente más pequeña que un felino común, de patas alargadas y con los rasgos faciales distintivos de un mapache. "Me confundí mucho con lo que estaba viendo", declaró Hall al referirse al sorpresivo encuentro en el que jamás había presenciado un espécimen con tales características.
Al día siguiente, la mujer decidió publicar el video de apenas cinco segundos en su cuenta de Instagram y bautizar al animal bajo el nombre de "Jimothy", simplemente porque consideró que su apariencia coincidía con dicho apelativo.
El estallido en las plataformas digitales
En cuestión de pocas horas, el fragmento audiovisual se propagó de forma exponencial en el entorno digital, superando los 5 millones de reproducciones y acumulando miles de comentarios. El cuerpo marcadamente redondeado del mamífero, sumado a un cuello prácticamente imperceptible y una particular forma de desplazarse, despertaron la curiosidad de los internautas.
El impacto traspasó Instagram para asentarse con fuerza en los principales subforos de Reddit asociados a la ciudad de Seattle, así como en comunidades virtuales enfocadas en temáticas curiosas e inusuales. Los registros muestran a Jimothy desenvolviéndose con naturalidad en entornos urbanos: corriendo por jardines, trepando escalinatas de piedra y explorando las barandas de los balcones antes de escabullirse entre las estructuras residenciales.
Entre las miles de reacciones recopiladas en las plataformas, se destacan expresiones que oscilan entre la fascinación y la empatía de los usuarios. “Este es el animal más Seattle posible”, manifestó un internauta, mientras que otros proclamaron consignas de cuidado hacia el animal, afirmando que "hay que protegerlo a toda costa". Asimismo, algunos vecinos afirmaron en las redes que ya conocían al espécimen desde mayo de 2025 y que solían llamarlo "Bob".
El análisis de los especialistas
Frente a la masificación del caso, la comunidad científica local aportó su perspectiva respecto a la salud del animal. Tras evaluar las imágenes a solicitud de la prensa local, la doctora Marcie Logsdon, profesora asociada del Hospital Veterinario Docente de la Universidad Estatal de Washington, brindó un panorama alentador.
Si bien aclaró que resulta imposible emitir un diagnóstico clínico definitivo únicamente a través de un registro de video, Logsdon estimó que el mapache nació durante el transcurso de este año y que su fisonomía responde a una deformidad congénita de la columna vertebral. Los rasgos coinciden plenamente con el denominado síndrome de columna corta, una alteración extremadamente infrecuente que reduce la longitud de la estructura ósea del animal.
“El hecho de que haya llegado a esta edad me dice que se está manejando y que se está adaptando”, argumentó la experta al destacar la resiliencia del ejemplar. Asimismo, ponderó la agilidad que exhibe el mamífero en los videos, un factor que considera sustancial y positivo para asegurar su supervivencia autónoma en el entorno silvestre.
Coexistencia y respeto ambiental
Finalmente, la especialista veterinaria recomendó enfáticamente que Jimothy sea dejado en su hábitat y a libre albedrío, sugiriendo a la comunidad civil abstenerse de cualquier tipo de intervención directa. En caso de detectar eventuales signos de deterioro en su salud, instó a contactar de inmediato a los centros de rehabilitación de fauna autóctona autorizados.
Por su parte, Kiana Hall manifestó su gratitud y satisfacción por el impacto positivo que provocó la difusión de las imágenes en un contexto global complejo. Su único anhelo actual es que el pequeño mapache continúe desarrollando su vida de manera saludable y en total libertad por los vecindarios que ya lo adoptaron como un ícono local.