Es viral

Furor por "Jimothy", el mapache con una inusual fisonomía que cautiva al mundo desde las redes

Un ejemplar que habita las calles de Seattle se transformó en un fenómeno viral tras superar los 5 millones de reproducciones. Aunque no cuenta con un diagnóstico veterinario formal, especialistas y usuarios coinciden en que padece una extraña condición congénita conocida como síndrome de columna corta.