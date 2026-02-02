Desconcierto en los hinchas: ¿qué pasó con los resultados "en vivo" del fútbol argentino?
Desde fines de enero, el buscador dejó de mostrar el recuadro con las estadísticas minuto a minuto del torneo local. Pese a las especulaciones, no habría una pelea con la AFA sino un bache de la empresa tecnológica con la provisión de datos.
Fanáticos del fútbol argentino desconcertados por cambios en la búsqueda de partidos por internet.
Durante los últimos días, los argentinos fanáticos del fútbol se encontraron con un inconveniente inesperado: al buscar en Google el nombre de un club o un partido de la liga local que se estaba jugando, ya no aparece el clásico recuadro con el marcador en vivo, las incidencias, formaciones y datos del encuentro.
El contraste fue inmediato. En torneos extranjeros, ese sistema sigue activo (por ejemplo en la Premier League de Inglaterra o La Liga de España), mientras que con el fútbol argentino el resultado se volvió “a la vieja usanza”: entrar a sitios deportivos, apps o transmisiones oficiales para saber qué está pasando.
Con el widget fuera de escena, en redes —especialmente en TikTok— circularon versiones que atribuían la desaparición a un conflicto comercial entre el buscador y la AFA. Según sitios especializados, esa hipótesis es falsa y se apoyó en fake news que crecieron ante la falta de información.
Google no muestra el widget con los resultados en vivo del fútbol argentino.
En paralelo, remarcan que no hay una explicación pública ni de Google ni de los organizadores del torneo local, un dato que alimenta la incertidumbre de los hinchas que se repite cada fin de semana.
La clave: de dónde salen los datos
El punto técnico es menos glamoroso, pero decisivo: Google no genera por sí mismo los goles, las amarillas o el fixture. Ese contenido se alimenta de proveedores externos de datos deportivos (empresas que estructuran y distribuyen estadísticas en tiempo real).
El Litoral continúa con la cobertura en vivo de los encuentros de Unión, Colón y la Selección Argentina.
El problema estaría en que el contrato para recibir esa información no fue renovado y hoy las partes se encontrarían negociando; por eso las tarjetas con estadísticas en vivo no se están mostrando. Entonces, no se trataría de una decisión editorial ni de un conflicto con la AFA, sino de un tema de cobertura/contratación de datos.
Efecto rebote en los medios
En la vida real, esto pega donde más duele: en la costumbre. El usuario promedio se había acostumbrado a tipear el nombre del club y listo, chau. Ahora tiene que abrir aplicaciones deportivas, buscar transmisiones o ir a portales especializados, justo cuando el fútbol se consume más por “micro-momentos” que por una pantalla fija.
En el medio, ese comportamiento provocó un efecto rebote en los medios de comunicación. Debido a que el motor de búsqueda no ofrece en la primera línea de resultados su propio recuadro, volvió a priorizar los contenidos de los sitios de noticias digitales que suben "a mano" los resultados y mantienen con periodistas propios la cobertura de los partidos.