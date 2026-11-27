El acróbata santafesino Agustín Baccega, oriundo de Venado Tuerto, y su pareja, el cordobés Gustavo Romanello, quedaron en libertad bajo fianza tras pasar 18 días detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Ambos permanecen en Phoenix y esperan regresar a Orlando, donde viven y trabajan.
El acróbata santafesino y su pareja contaron cómo fueron sus 18 días detenidos por el ICE
Gustavo Romanello y Agustín Baccega siguen en Phoenix y esperan volver a Orlando. En una entrevista con C5N, cuestionaron el arresto y describieron las condiciones del encierro.
La detención ocurrió cuando se disponían a tomar un vuelo para asistir al funeral de un amigo. Durante un control, los agentes federales señalaron irregularidades en su situación migratoria. En diálogo con C5N, Baccega cuestionó el procedimiento y sostuvo que ambos contaban con documentación para trabajar.
Qué contaron sobre los centros de detención
Romanello y Baccega, que están casados, pasaron los 18 días en establecimientos distintos. Romanello fue alojado en un centro público, mientras que Baccega estuvo en uno privado. Romanello relató que en el lugar donde estuvo había tres inodoros y tres duchas sin cortinas, y que contó con una sola muda de ropa durante el encierro.
“Buscan que sufras, es horrible”, dijo Romanello. El acróbata describió las condiciones de higiene como deplorables y sostuvo que, a su entender, el trato buscaba que las personas detenidas pidieran su propia deportación.
La espera para volver a Orlando
Los dos viven y trabajan en Estados Unidos desde 2020. Romanello se desempeña en Universal Orlando. Baccega también trabaja en el complejo a través de una empresa externa y cumple funciones como especialista financiero en la autoridad aeroportuaria de esa ciudad.
“Todavía seguimos en Phoenix. Estamos esperando para ir de vuelta a casa para continuar con nuestras vidas y trabajos”, contó Romanello. Ambos expresaron su intención de quedarse en Estados Unidos y agradecieron el apoyo de sus amigos en Phoenix y Orlando y de sus familias en la Argentina.