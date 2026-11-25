Gustavo Romanello, uno de los argentinos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, fue liberado este miércoles tras permanecer privado de la libertad desde el pasado 7 de noviembre. Así lo confirmó a la prensa Lucía Baccega, hermana de Agustín, el otro argentino que continúa detenido.
Acróbatas argentinos detenidos por el ICE: liberaron a Gustavo Romanello
Tras la concesión de la libertad bajo fianza, la Justicia de EEUU liberó a uno de los jóvenes detenidos en Arizona. Aún se aguarda la liberación de Agustín Baccega.
Este martes, la Justicia del país norteamericano dispuso la libertad de la pareja bajo fianza. Aunque se desconoce la cifra exacta acordada para su liberación, la mujer detalló que el monto fijado se ubica “por debajo de lo que se esperaba”.
Según relató Lucía, un periodista estadounidense le informó, pasadas las 14, que amigos de Gustavo habían ido a recibirlo tras su salida.
Mientras tanto, aún se espera que Agustín Baccega recupere la libertad.
La situación de los jóvenes
Agustín Baccega y Gustavo Romanello emigraron a Orlando en 2020 para trabajar en el ámbito artístico. Los jóvenes habían iniciado sus trámites migratorios formales acompañados por asesores legales e hicieron cada uno de los pasos requeridos para residir y desarrollar sus tareas en ese país.
La aprehensión de la pareja se produjo el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, cuando viajaban a Arizona al funeral de un amigo.
Gustavo Romanello fue trasladado al Centro de Detención de Florence donde, según denunciaron, debió atravesar situaciones de extrema austeridad física e incomunicación.
Por su parte, Agustín Baccega cumple su arresto en el Centro de Detención de Eloy, bajo un régimen que le permite salir a diario al patio, realizar actividad física en el pabellón, contar con dos mudas de vestimenta y cuatro de ropa interior, además de servicio de lavado de prendas cotidiano. Sin embargo, no pudo recibir visitas.
Con información de La Voz