El acróbata santafesino Agustín Baccega y su esposo, Gustavo Romanello, obtuvieron la posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza en Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde comienzos de noviembre y podrán esperar fuera de prisión la resolución de sus casos.
El acróbata santafesino detenido por ICE y su pareja podrán quedar libres
Agustín Baccega y Gustavo Romanello esperan el pago para dejar los centros de detención en Arizona. Su abogado estimó que podrían ser liberados entre el miércoles y el jueves.
Según informó su abogado, Ray Ybarra Maldonado, podrían abandonar los centros de detención entre el miércoles y el jueves, una vez concretado el pago. La concesión de las fianzas no cierra los procedimientos migratorios, que continúan en trámite.
“Pronto van a salir en libertad a esperar el veredicto”, contó Lucía Baccega, hermana de Agustín, de acuerdo con lo publicado por Clarín. Las novedades también fueron comunicadas por sus allegados en la campaña solidaria organizada para afrontar los gastos legales.
Dos audiencias favorables
El lunes, los organizadores de la colecta anunciaron que Baccega había obtenido la fianza. “Estamos trabajando para que se pague y sea liberado lo antes posible. Esperamos que salga para el Día de Acción de Gracias y les daremos más detalles pronto”, señalaron.
Este martes se conoció la resolución sobre Romanello: “Nos complace informar que Gustavo ganó su audiencia de fianza esta mañana y se le concedió la libertad bajo fianza. Estamos gestionando el pago y pronto publicaremos más detalles”.
Durante la detención permanecieron en establecimientos separados de Arizona. Baccega fue alojado en el Centro de Detención de Eloy y Romanello, en una instalación de Florence. Según sus allegados, mantuvieron el contacto mediante cartas postales.
El arresto y las posiciones sobre su situación
Baccega, de 42 años y oriundo de Venado Tuerto, y Romanello, de 34, fueron arrestados el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, durante un viaje para asistir al funeral de un amigo. La pareja se casó en 2020 y residía en Orlando desde 2023.
La hermana de Baccega y su defensor sostuvieron que tenían solicitudes de asilo en trámite y autorizaciones de trabajo aprobadas hasta 2029, además de número de seguro social y licencias de conducir. También señalaron que no registraban órdenes de deportación previas y cuestionaron la necesidad de mantenerlos detenidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, afirmó que ambos habían ingresado legalmente en 2020, pero permanecieron más tiempo del autorizado. En su comunicado indicó que recibirían el debido proceso y quedarían bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos de expulsión.
Una colecta para afrontar los gastos
Amigos de los artistas impulsaron una campaña en GoFundMe que, hasta este martes por la tarde, había reunido US$63.167 sobre una meta de US$80.000. Los fondos se destinarán a honorarios, fianzas y otros gastos vinculados con su situación.
Los organizadores precisaron que contrataron asistencia legal por US$5.500 para cada uno, un total de US$11.000, para gestionar las audiencias. También plantearon cubrir, si lo recaudado resulta suficiente, el alquiler y las facturas de la pareja durante el período de detención.
Antes del arresto, ambos desarrollaban actividades laborales en Orlando. Baccega trabajaba en el complejo Universal mediante una contratista externa y como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de la ciudad, mientras que Romanello era empleado directo del parque temático.